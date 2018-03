Tirsdag skal skjebnen til justisminister Sylvi Listhaug avgjøres når Stortinget skal stemme over mistillitsforslaget mot henne.

Så langt har SV, Sp, Ap og MDG gjort det klart at de vil stemme for mistillitsforslaget som Rødt fremmet på torsdag.

KrF og partileder Knut Arild Hareide sitter fortsatt på gjerdet, og har kalt inn til landsstyremøte på mandag for å komme fram til en beslutning.

Deres beslutning blir avgjørende for om Sylvi Listhaug blir sittende som justisminister, men konsekvensene kan bli enda større.

Kilder TV 2 har snakket med slår fast at statsminister Erna Solberg ikke vil la Stortinget diktere hvem som sitter i hennes regjering, og at hun vil stille kabinettspørsmål hvis mistillitsforslaget går i gjennom.

Dermed kan det politiske dramaet – som startet med et Facebook-innlegg – ende med at hele regjeringen må gå.

Kontroversielt Facebook-innlegg

Oppstyret rundt Listhaug startet fredag 9. mars, da hun la ut et innlegg på Facebook der hun blant annet skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Med innlegget fulgte et bilde av væpnede krigere.

Reaksjonene fra det politiske Norge har vært harde, og torsdag vedtok Stortinget et daddelvedtak mot Listhaug. Dette er den sterkeste kritikken en statsråd kan få etter et mistillitsforslag.

Etter at kilder nær statsminister Erna Solberg søndag formiddag sa til TV 2 at hun kommer til å stille kabinettspørsmål, virker det svært lite sannsynlig at Sylvi Listhaug trekker seg eller at Erna Solberg og Siv Jensen velger å flytte henne over til en annen statsrådpost, slik Jonas Gahr Støre (Ap) og Marit Arnstad (Sp) foreslo. Dette mente Knut Arild Hareide (KrF) var en god ide.

Dermed gjenstår følgende alternativer:

1. KrF stemmer mot mistillitsforslag

Dersom KrF stemmer mot mistillitsforslaget, fortsetter regjeringen. Store deler av velgerne til KrF mener partiet hører til på borgerlig side. Etter valget har KrF også mistet flest velgere til de andre borgerlige partiene, viser en gjennomgang av bakgrunnstall i meningsmålingene.

Det er ingen tvil om at KrF er splittet i synet på Sylvi Listhaug, og at mange vil ha problemet med å svare nei på spørsmål om mistillit, som betyr at de har tillit til den omstridte Frp-statsråden. KrF har allerede vært med på å sørge for at stortingsflertallet ga Listhaug sterk kritikk.

2. KrF stemmer for mistillit

Dersom KrF stemmer for mistillit, gir de ikke bare et klart signal om at de ikke lenger aksepterer Listhaugs opptreden, men at Erna Solbergs dager som regjeringssjef kan være talte.

I store deler av KrF har det vært økende misnøye med Listhaug over lengre tid. Irritasjonen var sterk i partiet etter Listhaugs manglende evne til å be om unnskyldning i debatten som torsdag endte med vedtak om at hun hadde opptrådt sterkt kritikkverdig. Dermed må Sylvi Listhaug gå av som statsråd.

Dette er et mistillitsforslag: Et mistillitsforslag fremmes av Stortinget, mot en enkelt statsråd eller regjeringen

Dersom mistillitsforslaget blir vedtatt, innebærer det et mistillitsvotum – en uttalelse der stortingsflertallet utrykker mistillit til en enkelt statsråd eller regjeringen, som da må gå av.

En statsminister kan enten velge å stille seg og regjeringen bak statsråden det rettes mistillit mot, eller å la statsråden gå.

Dersom en regjering stiller kabinettspørsmål på en sak, betyr det at den vil gå av dersom stortingsvedtaket går mot regjeringen. ​ Kilde: Stortinget.no

3. Statsminister Erna Solberg stiller kabinettspørsmål

Kilder nær statsministeren sagt til TV 2 at de føler seg sikre på at hun kommer til å sette regjeringens skjebne på spill under behandlingen av mistillitsforslaget. Kildene sier statsministeren ikke kan akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering.

For å markere en grense for hva som er statsministerens ansvar vil hun derfor trolig stille et såkalt kabinettspørsmål. Det betyr at regjeringen går av dersom mistillitsforslaget blir vedtatt.

Dette er regjeringsalternativene

Dersom regjeringen går av etter behandlingen av mistillitsforslaget, er det et åpent spørsmål hvem som får oppdraget med å danne ny regjering. Her er mulige regjeringsalternativer:

AVGJØR: KrF og partileder Knut Arild Hareide skal mandag avgjøre om de stemmer for eller mot mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Foto: Pedersen, Terje

Erna Solberg danner en ny borgerlig regjering bestående av Høyre. Statsministeren kan anbefale Kongen at hun selv fortsetter i en mindretallsregjering med kun Høyre. Erna Solberg danner en ny borgerlig regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

Erna Solberg kan anbefale Kongen at hun danner en ny borgerlig regjering og invitere Venstre og KrF inn i regjering. Men Frp sa før stortingsvalgene i 2009 og 2013 at de ikke ville støtte en regjering de ikke var en del av. Jonas Gahr Støre danner en ny regjering på venstresiden med Ap, Sp og SV.

​Landsstyret i Arbeiderpartiet uttalte i forrige uke at de har gode erfaringer med å samarbeide med SV og Senterpartiet. Landsstyret vedtok at de «vil søke nært samarbeid med disse partiene, samt søke flertall med alle opposisjonspartier for å få gjennomslag for våre politiske løsninger». Jonas Gahr Støre danner en ny sentrum-venstre regjering med Ap, Sp og KrF. Jonas Gahr Støre danner en ny regjering som kun består av Arbeiderpartiet.

Ingen av disse alternativene har flertall. Det betyr at en ny regjering blir avhengig av å søke støtte fra sak til sak i Stortinget.