Det er knyttet stor spenning til hvorvidt KrF vil stille seg bak mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug.

I så fall er det ikke usannsynlig at statsminister Erna Solberg vil stille kabinettspørsmål.

KrFs avgjørelse kan dermed bli skjebnesvanger for hele Solberg-regjeringen. Spørsmålet skal avgjøres i et ekstraordinært landsstyremøte mandag.

TV 2 har kontaktet KrF-ordførere for å høre hvor de står i saken. Tilbakemeldingene viser at det er splittelse innad i partiets rekker.

Ordfører i Selje, Stein Robert Osdal mener KrF bør stille seg bak mistillitsforslaget, selv om statsminister Erna Solberg fremmer kabinettspørsmål.

– For meg handler det om at når vi ikke har tillit til justisministeren, så må vi ta konsekvensene. Saken er viktigere enn regjeringsspørsmålet.

– Hvorfor det?

– Vi i Norge er forpliktet til å bygge opp et samfunn også for dem som har det verre enn oss.

Osdal sier det får være Ernas problem om hun synes Sylvi er viktigere enn regjeringen.

– Den splitt og hersk-politikken som Sylvi Listhaug holder på med kan vi ikke akseptere lenger.

En svekket Sylvi

Nils Olav Larsen, ordfører i Vennesla kommune, Vest-Agder sier til TV 2 at justisminister Sylvi Listhaug er utrolig svekket.

Ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: Schrøder, Tor Erik

— Det er uverdig og helt forkastelig det som har skjedd, men spørsmålet er hva vi skal velge framover. Å svelge kameler kan bli resultatet.

Han sier at han er fortvilet over Listhaugs uttalelser.

– Det er et hån mot det som skjedde 22. juli, som rystet hele Norge. Listhaug var unnvikende når hun skulle be om unnskyldning. Det virker ikke som hun har forstått hva hun har gjort, sier Larsen.

– Trist

Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås kommune i Hordaland, sier det er trist at statsminister Erna Solberg ikke har imøtekommet forslaget til løsning fra Ap, KrF og Sp om å flytte Listhaug til et annet departement.

– Jeg ble lettet da forslaget kom, og hadde håpet Erna Solberg hadde vært mer løsningsorientert. Hun kunne ha beholdt Sylvi Listhaug i et annet departement. Det ville ikke være prinsipiell løsning, men et kompromiss.

Lindås-ordfører Astrid A. Byrknes Arkvifoto: Ned Alley / NTB scanpix

Byrknes understreker at det er justisministerens opptreden som har ført til mistillitsforslag, og at statsministeren kunne ha ofret henne eller flyttet henne for å sikre at det ikke blir flertall for mistillit tirsdag.

– Vi må ikke la de bli slik at det blir KrFs ansvar hvis det blir regjeringskrise. Det er også Erna Solbergs ansvar å unngå en regjeringskrise.

Ubeleilig timing

Byrknes synes i likhet med de andre ordførerne TV 2 har vært i kontakt med at situasjonen er svært vanskelig og krevende.

– Jeg er veldig spent. Det er krevende uansett om vi går inn for mistillit, eller ikke. Vi er i en prosess der vi jobber lokalt med å bestemme oss for politikken framover, og hva vi ønsker oss med KrF, så saken kommer veldig ubeleilig.

Mirjam Ydstebø er ordfører i Kvitsøy kommune. Foto: Kvitsøy kommune.

– I utgangspunktet heller jeg personlig mot at KrF ikke bør stille seg bak mistillitsforslaget. KrF gikk til valg på at vi støtter Erna Solberg og en borgerlig regjering, og jeg ser ikke at det er dette som skal vippe støtten, sier Mirjam Ydstebø, ordfører i Kvitsøy kommune i Rogaland.

– Vi er et parti som har liten oppslutning, og vi må ivareta posisjonen vi har på en fornuftig måte.

Vanskelig valg

Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal i Vest-Agder er i utgangspunktet for at KrF stiller seg bak mistillitsforslaget, men signalene fra Erna Solberg om at hun vil stille kabinettspørsmål gjør at KrF må gå igjennom alle sider ved saken tirsdag før man konkluderer, sier han.

– Blir det mistillit vil statsministeren gå av, og KrFs standpunkt kommer til å få en konsekvens.

Alvoret tynger KrFs lokalpolitikere.

– Erna Solberg er landets statsminister, og når hun har tillit til justisministeren og velger å sette hele regjeringen på spill, så er det et sterkt signal, sier Kvinlaug.

– Mitt råd til partiledelsen er at vi stemmer nei til mistillitsforslaget. Det er for dramatisk å felle regjeringen på dette spørsmålet, sier ordfører i Froland kommune, Ove Gundersen, til TV 2.

– Hva risikerer KrF om de støtter mistillitsforslaget?

– Jeg tror vi vil få liten forståelse for det. Det vil falle mange KrF-velgere tungt for brystet.

​