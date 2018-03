Johannes Høsflot Klæbo ble tidenes yngste vinner av verdenscupen sammenlagt. Det rundet av en fantastisk sesong som også inneholdt tre OL-gull.

Verdenscupavslutningen i Falun var også en bekreftelse på at Klæbo er et stykke bak Aleksandr Bolsjunov på distanserenn.

– Han har bevist at han er best på distanse. Det ser ikke ut som det noen bunn i ham. Han går like fort hele tiden. Vi må ta igjen forspranget og finne riktig oppskrift. Vi har på en måte oppskriften, men det kan være vi må justere den frem og tilbake. Vi har en langtidsplan vi går etter, sier morfar og trener Kåre Høsflot.

Han er opptatt av at barnebarnet må beholde råskapen i spurten.

– Han må få mer ork, og da må vi finne flere motbakker å løpe i. Det er skummelt, for vi vil opprettholde hans beste egenskap. Det kan vi ikke kaste på båten, sier han.

– Så han blir møtt med motbakker når han kommer til morfar?

– Det blir samling i bunn, slår Kåre Høsflot fast med et lurt smil.

Klæbo trenger pause

Klæbo har ikke lagt skjul på at det skal bli godt å bli ferdig med sesongen, og han orker ikke å tenke for mye på morfarens planer for oppkjøringen.

– Jeg håper ikke vi skal begynne å trene motbakke denne uken. Det håper jeg å slippe, men det Bolsjunov gjør på distanse er utrolig rått. Jeg må ta nye steg om jeg skal kjempe mot og slå ham. Vi må ligge i hardtrening hele gjengen, sier Klæbo, som inspireres av sin jevnaldrende konkurrent.

– Han er uredd i måten han går, han er den mest uredde jeg har møtt. Det er ikke snakk om å spare noen verdens ting. Vi andre må bare henge i, sier trønderen.

Klæbo ønsker å skru ned forventningene etter sesongens parademarsj.

– Det er klart at det ikke kommer til å gå som dette hvert år. Det blir både opp- og nedturer. Alt har gått på skinner. Nå blir det deilig å senke skuldrene og bare nyte følelsen av det man har klart. Jeg har ikke rukket å tenke over OL ennå. Jeg gleder meg til å tenke over det og nyte øyeblikket, sier Klæbo.

– Dro ham langt ned mentalt

Det ble tre OL-gull i Pyeongchang for Klæbo, men han valgte å stå over den avsluttende femmilen. Han var mett og ferdig med lekene i Sør-Korea.

– Jeg tror de tre gullmedaljene kostet ham mye. Han hadde et voldsomt forventningspress før sprinten. Alle forventet at han skulle vinne. Det dro ham langt ned mentalt, sier Kåre Høsflot til TV 2.

– Han klarte å komme seg gjennom OL-showet, og det skal det litt til å takle. Jeg tror han er ganske flink til ikke å la seg påvirke. Jeg håper han i ettertid og fremover nå kan tenke på det han har gjort, hva han har lært og hva han kan ta med seg videre, sier morfaren.

Kåre Høsflot gjentar at de holder seg til en langsiktig plan, men han hadde ikke drømt om at sesongen skulle bli så suksessfull som den ble.

– Jeg er ikke så flink med ord, men det har vært et eventyr. Det er langt foran det vi trodde, sier Høsflot.​

Klæbo ble også tidenes yngste sammenlagtvinner av sprintcupen, og han er den første til å vinne verdenscupen, til tross for å ha stått over verdenscupen.