Lars Helge Birkeland, Henrik L'Abée-Lund, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø skulle ta stafettseieren på hjemmebane søndag ettermiddag.

Halvveis ut i rennet var både Tyskland og Italia med i kampen om seieren, men da Bø-brødrene startet kjøret var det ingen som holdt følge.

Johannes Thingnes Bø skjøt feilfritt på sin ankeretappe og gikk som alltid enormt i sporet. Da konkurrentene sviktet på standplass ble det en overlegen seier for Norge.

– Det var et utrolig kick å gå i dag. Fantastisk publikum, og jeg følte jeg flydde ute i løypa. En glede å gå, og deilig at vi leverer såpass bra, sa Tarjei Bø som leverte en god etappe til NRK.

Nærmest nordmennene var Østerrike, etter en god sisterunde av Julian Eberhard, hele 50.3 sekunder bak. Russland tok tredjeplassen.

– Utgangspunktet mitt kunne ikke være bedre, fikk gå alene og skyte alene, så dette var bare gøy. Fantastisk gå foran det her, så det handlet bare om å vise publikum den beste versjonen av meg selv, sa ankermann Johannes Thingnes Bø som også takket smørerteamtet til NRK.

Utklassing

Lars Helge Birkeland gikk en god første etappe på herrenes skiskytterstafett. Etter en enorm stående skyting gikk han ut 4,5 sekund foran Russland, men ble fragått inn mot veksling og var sendte ut Henrik L'Abée-Lund få sekunder bak Tyskland.

Norges andremann fikk en tøff start på standplass og måtte benytte seg av to ekstraskudd. Han hentet seg derimot mesterlig inn på andre skyting, og skjøt feilfritt. Vinneren på sprinten tidligere i uka vekslet først og ga et perfekt utgangspunkt for Tarjei Bø.

Bø måtte bruke ett ekstraskudd på liggende, men var sikker på stående. Italierne klarte ikke å følge opp og sprakk fullstendig da Norge vekslet hele 35 sekunder foran Russland på plassen bak.

Johannes Thingnes Bø hadde et fantastisk utgangspunkt og skuffet ingen på sin ankeretappe. Var sikker på standplass, gikk økte i sporet og seilte inn til nok en stafettseier til Norge.