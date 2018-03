KrFs kommunikasjonsrådgiver bekrefter til TV 2 at partileder Knut Arild Hareide har vært i kontakt med statsminister Erna Solberg flere ganger i løpet av helgen.

Kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy vil ikke si noe til TV 2 om innholdet i samtalene.

– Partilederen vil ikke kommentere de spekulasjonene som er nå. Men jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helga, skriver han i en tekstmelding.

Ventes kabinettspørsmål

Tidligere søndag ble det kjent at Solberg trolig vil stille kabinettspørsmål dersom KrF stiller seg bak mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug. I ytterste konsekvens kan dette føre til at regjeringen må gå av.

– Erna vil ikke akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering. For å markere en grense for hva som er statsministerens ansvar vil hun trolig stille kabinettspørsmål, sier en sentral kilde i Høyre til TV 2 søndag.​

KrF skal avgjøre om de står bak mistillitsforslaget i et ekstraordinært landsstyremøte mandag. Denne avgjørelsen kan dermed bli skjebnesvanger for Solberg-regjeringen.

Støre opprettholder mistillit

Mistillitsforslaget ble fremmet av Rødt denne uken, og siden har Ap, Senterpartiet, SV og MDG stilt seg bak.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre uttalte lørdag at partiet kan frafalle mistillitsforslaget dersom Listhaug flyttes til en annen del av regjeringen.

Søndag sier Støre at slik status er nå, opprettholder partiet sin støtte til mistillitsforslaget – til tross for at det i ytterste konsekvens kan felle regjeringen.

– Arbeiderpartiet har gjort det klart at vi ikke kan ha tillit til justis- og beredskapsministeren. Vi vil derfor stemme for mistillitsforslaget. Arbeiderpartiet er ikke en del av Erna Solbergs parlamentariske grunnlag. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Støre i en tekstmelding til TV 2.

Tirsdag vil mistillitsforslaget behandles i Stortinget. Det er Sylvi Listhaugs omstridte Facebook-innlegg som har sendt regjeringen ut i politisk krise.