Det blir stadig flere fotobokser på norske veier. Samtidig innføres det også flere strekninger med gjennomsnittsmåling av fart, såkalt streknings-ATK.

Det har nemlig vist seg å være et effektivt trafikksikkerhetstiltak.

Der strekningsmåling er tatt i bruk, er det dokumentert klar nedgang i ulykkestallene. Og tiltaket settes derfor som regel i verk nettopp på ulykkesbelastede strekninger.

Flere nye streknings-ATK kommer

I løpet av 2018, og det nærmeste året etter, er det planlagt følgende nye strekninger med gjennomsnittsmåling av fart:

o Valderøy- og Ellingsøytunnelene i Ålesund

o Riksvei 3 nord for Tynset

o E39 Bømlafjordtunnelen.

o Ryfast og Rogfast, kommende tunneler i Rogaland, er også under planlegging.

Nye enkeltstående fotobokser (Punkt-ATK) er dessuten planlagt flere steder langs E39 - Skurve, Gjedrem, i Søylandsdalen og i Drangsdalen.

Så effektive er fotoboksene på norske veier

Bilder av lovlydige slettes

Ved strekningsmåling av fart blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser. Den første fotoboksen tar bilde av alle kjøretøy som passerer. Den andre fotoboksen tar nytt bilde av alle og regner ut gjennomsnittsfarten.

Dersom varsellampen 50 meter etter den andre fotoboksen blinker gult, har du kjørt for fort. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, som sjekker at det er samme kjøretøy på begge bilder før saken oversendes til politiet.

Dette gule blinket vil du ikke se. Det betyr at bot venter! Foto: Statens vegvesen)

Du vil se at det blinker svakt rødt i fotoboksene når du passerer. Dette betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet.

Bildene som er tatt i den første fotoboksen blir slettet umiddelbart for alle som passerer den andre fotoboksen med lovlig gjennomsnittshastighet.

Så dyrt blir det hvis den blinker

Her måles snittfarten din

I dag er det ATK-måling av snittfart på 28 veistrekninger over hele Norge. På de fleste av dem måles snittfart i begge retninger. Avstanden mellom fotoboksene er normalt fra 2 til 20 kilometer.

Flest streknings-ATK er det på Østlandet. Her måles snittfart på disse strekningene:

o Oslofjordtunnelen

o Fetsund - Bjørkelangen

o Barkald - Alvdal

o Elverum - Trysil

o Fåvang N - Ringebu S

o Hjelle - Arnekleiv (Dovrefjell)

o Hundorptunnelen

o Teigkamptunnelen

o Otta - Dombås

o Eina - Bruflat

o Harestua N - Grua S

o Otta - Lalm

o Hvalertunnelen

Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene:

o Dørdal - Gjerdemyra

o Hallingby - Ringmoen

o Bromma - Nesbyen

o Flekkerøytunnelen

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

o Byfjordtunnelen

o Lærdalstunnelen

Trøndelag, Møre og Romsdal

o Skatval - Åsen

o Helltunnelen

o Eiksundtunnelen

Nordland, Troms og Finnmark

o Skagen - Haukenes

o Tromsøysundtunnelen

o Norvikmyra - Mølnåsen

o Andslimoen - Krogseng

I tillegg har vi over hele landet 289 enkeltstående fotobokser (punkt-ATK) å passe oss for. Men, som en bekjent i politiet en gang sa: Det er faktisk lov å kjøre innenfor fartsgrensene...

LES OGSÅ: Så dyrt er det å kjøre for fort

Se video: Vet du hva TMPS er?