– Det er mye mindre rust på de brukte bilene vi sjekker nå enn før. Dette gjelder også på vitale deler som for eksempel bremserør, der rust nå er så godt som helt borte, sier senterleder Alem Dulic i NAF Senter Drammen til Broom.

Dette bekrefter at bilene er blitt bedre og bedre.

– I dag er alle biler stort sett bra, forutsatt at de får den servicen de skal ha, tilføyer han.

Flere feilmuligheter

Alt er likevel ikke bare fryd og gammen for dagens bruktbilkjøpere heller, og snublesteiner heter nå elektronikk.

– Ja, på nyere biler - og spesielt dyrere biler - har elektronikkfeil blitt stadig mer vanlig. Slikt ser vi stadig oftere ved diagnosesøk, og det gjelder generelt, uansett bilmerke og modell. At det kan se ut til å være litt overvekt mot dyrere biler, skyldes nok at disse bilene også har mer elektronikk, og dermed er også feilmulighetene flere, sier Dulic videre.

Slik blir bruktbilhandelen en katastrofe

Slik reduserer du rustproblem på bremsene

Rustproblemene er likevel ikke helt utryddet:

– Nei, dessverre. Rust på bremseskivene bak er et stadig mer vanlig syn. Årsaken er at bakbremsene i dag nesten ikke blir brukt. Mest av dette ser vi på biler som har elektrisk parkeringsbrems og automatgir, og på elektriske biler, der veldig mye handler om motorbrems og energiregenerering ved bremsing.

Når bremsene først brukes, går også rundt tre fjerdeparter av bremsekraften til forhjulene, og som regel er dette nok. Da blir bakhjulsbremsene ikke brukt i det hele tatt, sier Dulic, som har følgende gode råd til bilistene for å redusere dette problemet:

– Ta noen kraftige oppbremsinger fra marsjfart, et par ganger i uka. Dette forebygger problemet ganske effektivt.

Bremser er fortsatt en gjenganger når det gjelder feil på bruktbil.

Girkasse-problem til 50 000

– Hvilke andre feil ser dere oftest ved bruktbiltester?

– Feiljusterte lys er en gjenganger. Dette gjelder også xenon-lykter. Bremsefeil er også vanlig hos oss, sammen med tidligere kollisjonsskader og mangelfull servicehistorikk, sier Dulic.

Hos NAF Senter Drammen sjekket man i fjor rundt 250 brukte biler, både eldre og nesten nye, for private bilkjøpere. Mange av kundene fikk seg en overraskelse:

– Dessverre tror mange at en bil som er EU-kontrollert er i orden. Det er nok ingen automatikk i dette. Når vi tar diagnose på bilen, dukker det ganske ofte opp feil og mangler kunden ikke vet om, og heller ikke har merket noe til.

For eksempel kan man risikere å ende opp med en defekt automatgirkasse uten å vite det. I fjor var en kunde innom med en 2014-modell Audi Q7 han ville kjøpe. Her oppdaget vi en feil på girkassen som ville koste minst 50.000 kroner i reparasjon. I dette tilfellet ble det ikke noe problem, fordi bilen ennå var innenfor garantitiden.

Sjekker 110 punkter

– Vurderer NAF også prisforlangende på bilene dere tester?

– Det kan vi gjøre, om kunden ønsker å betale ekstra for dette. Vi sjekker da anbefalt pris i den såkalte Rødboka og hva tilsvarende modeller tilbys for på Finn.no, før vi gjør fradrag for det vi avdekker av feil og mangler.

– Er det dyrt å få bruktbilen testet av dere?

– Ved en komplett kjøpstest for bruktbil er prisen 2.990 kroner for ikke-medlemmer, og 2.290 kroner for medlemmer. Da sjekker vi 110 punkter. Om dette er dyrt eller ikke, får hver og en vurdere.

Dette er de beste brukt-SUV-ene

Få bilen gjennomgått av fagfolk!

– Uansett anbefaler vi at folk tar seg tid og råd til å sjekke bruktbilen de ønsker å kjøpe skikkelig før de skriver kontrakt. Aller først må man sørge for å få med en fullstendig tilstandsrapport fra forhandleren.

– Bruktbilkjøp handler ofte om mye penger, og da er det viktig å ha størst mulig sikkerhet for at man får en bra bil. Man bør derfor absolutt få bilen gjennomgått av fagfolk før man handler, slutter Alem Dulic.

Så gode rettigheter har du på bruktbilen- selv uten garanti

Se video: Endelig kommer Hippiebussen tilbake