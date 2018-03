– For Høyres del handler dette i liten grad om Sylvi Listhaug. Det handler om hvordan forholdet er mellom Stortinget og regjeringen og om hvem som bestemmer arbeidsdelingen internt i en regjering, sier en sentral plassert kilde i Høyre til TV 2.

Tirsdag skal Stortinget etter planen behandle mistillitsforslaget mot Listhaug som er fremmet av Rødt, etter at justisministeren publiserte det omstridte Facebook-innlegget som har sendt regjeringen ut i politisk krise.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG har alle sagt de vil stemme for. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall. De skal avgjøre hvor de står i saken i et ekstraordinært landsstyremøte mandag.

– Erna vil ikke akseptere at Stortinget bestemmer hvem som sitter i hennes regjering. For å markere en grense for hva som er statsministerens ansvar vil hun trolig stille kabinettspørsmål, sier kilden til TV 2.​

Etter det TV 2 erfarer har det vekket stor undring både i regjeringen og blant erfarne parlamentarikere at opposisjonspolitikere har foreslått å flytte Listhaug til et annet departement, slik at hun unngår mistillit.

Grunnlovens § 12 slår fast at det er Kongen, det vil i praksis si statsministeren, som fordeler «forretningene» blant statsrådene.

Dette er et mistillitsforslag: Et mistillitsforslag fremmes av Stortinget, mot en enkelt statsråd eller regjeringen

Dersom mistillitsforslaget blir vedtatt, innebærer det et mistillitsvotum – en uttalelse der stortingsflertallet utrykker mistillit til en enkelt statsråd eller regjeringen, som da må gå av.

En statsminister kan enten velge å stille seg og regjeringen bak statsråden det rettes mistillit mot, eller å la statsråden gå.

Dersom en regjering stiller kabinettspørsmål på en sak, betyr det at den vil gå av dersom stortingsvedtaket går mot regjeringen.



​Kilde: Stortinget.no

– En ventet nyhet

Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, sier beslutningen ikke er overraskende.

– Det er nok en på mange måter varslet nyhet, fordi det er nærmest utenkelig at Erna Solberg kan finne seg i at opposisjonen avsetter en statsråd og at resten av regjeringen blir sittende. Slikt har aldri skjedd før i vår parlamentariske historie, sier han.

Stanghelle sier Solberg nå legger et stort press på KrF, som mandag skal vurdere om de stiller seg bak mistillitsforslaget.

– Det gjør det helt utvilsomt, selv om det nok er et press Hareide har visst han ville få. Men for landsstyret som skal diskutere dette mandag, så understrekes alvoret. Det er ikke en ministers plass de snakker om, det er Solberg-regjeringens framtid, sier han.

– Akkurat nå er det høydramatisk. Hele denne saken er helt uten presedens, og helt uten sammenligning mot noe vi har opplevd tidligere, sier han.

Åpnet for bytte av departement

Lørdag åpnet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre for at Sylvi Listhaug kan fortsette i regjeringen om hun settes til å styre et annet departement.

Det samme har Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad gjort. Også KrF-leder Knut Arild Hareide åpnet for dette lørdag ettermiddag.​

– Jeg har registrert at både Sp (i går) og Ap (i dag) har påpekt at mistillitsforslaget går på tilliten til justisminister Sylvi Listhaug – med vekt på justisminister. Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering som avklares mandag. Men det vil uansett være en helt annen politisk situasjon i Stortinget på tirsdag om Listhaug da sitter med et annet ansvarsområde enn hun har idag, skriver Hareide i en SMS til TV 2, og fortsetter:

– Og ja – det ville være en fordel.

Sist i 1963

Dermed spilles ballen over til statsminister Erna Solberg (H), som er den som kan flytte Listhaug til et annet departement. Men sentrale kilder i Høyre føler seg sikre på at det kommer ikke statsministeren til å gjøre.

– Det er viktig å markere en grense. KrF ville ha en uforbeholden unnskyldning. Det har de nå fått både fra statsministeren, Høyres nestleder Jan Tore Sanner og Sylvi Listhaug, sier en sentralt plassert regjeringskilde til TV 2.

Sist en regjering ble felt på et kabinettspørsmål var i 2000, da Bondevik I-regjeringen ble felt på et kabinettsspørsmål om gasskraftutbygging. Kabinettsspørsmålet ble nedstemt og regjeringen måtte derfor gå av.

Sist gang en regjering gikk av etter at det var fremmet et mistillitsforslag, var Gerhardsen-regjeringen i 1963.