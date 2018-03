Se Salah-showet i videovinduet øverst!

Mohamed Salah har hatt en eventyrlig sesong i Liverpool, og med fire mål i 5-0-seieren over Watford tok han solid grep om toppscorertittelen i Premier League.

– Jeg hadde aldri trodd han skulle score i nærheten av så mange mål han har scoret nå, sa TV 2s ekspert Petter Myhre.

Liverpool betalte nærmere 400 millioner kroner for Salah i fjor sommeren. Kjøpet fra Roma ser for lengst ut som et kupp.

Flere har denne sesongen sammenlignet Liverpools egypter med Lionel Messi.

Etter storseieren over Watford fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp spørsmål om Salah nå kan nevnes i samme setning som argentineren.

– Jeg synes Mo nærmer seg. Jeg tror ikke Mo eller noen andre ønsker å bli sammenlignet med Lionel Messi, som har gjort dette i det som føles som tjue år. Den forrige spilleren som hadde samme påvirkning på et lags prestasjon var Diego Maradona, sier Klopp, ifølge Sky Sports.

– Mo er i fantastisk form. Du må vise det på et stabilt nivå om du har ferdighetene, og han er veldig god og hjelper oss mye, fortsetter tyskeren.

Salah, som også satte opp Roberto Firmino på brasilianerens 3-0-mål like etter pause, står med 28 mål i Premier League denne sesongen. Det er fire flere enn Tottenham-spiss Harry Kane, som er ute med skade frem til mai.

– Guttene elsker å spille sammen med ham og han elsker å spille med dem, så det er bra. Han leverte fire fine mål. Det er ganske eksepsjonelt, og det var enda en god forestilling. Det var vanskelige forhold, det var glatt. Alle slet med det, men ikke Mo. Det er virkelig spesielt, sier Jürgen Klopp.