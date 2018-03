Ingen tviler på at Putin kommer til å vinne valget, selv om han har sju motkandidater.

Usikkerheten knytter seg først og fremst til hvor mange russere som vil bli sittende hjemme fordi de opplever at stemmene deres ikke har noen betydning for valgresultatet.

Russiske myndigheter har iverksatt en rekke tiltak for å få opp valgdeltakelsen og på den måten sikre at Putin får et sterkt mandat de seks neste årene.

Meningsmålinger viser at Putin har en oppslutning på 70 prosent, om lag ti ganger så mye som hans nærmeste utfordrer.

Allerede søndag morgen ble det meldt om uregelmessigheter ved flere valglokaler rundt omkring i landet, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Om lag 145.000 valgobservatører er utplassert, blant dem er 1.500 utlendinger. Det er også utplassert observatører fra bevegelsen til Aleksej Navalnij, en opposisjonspolitiker og aktivist som selv ikke får lov til å stille som kandidat.

