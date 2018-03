Den syriske eksilgruppen melder at det pågår kamper, og at de tyrkiske og allierte styrker har tatt kontroll over flere nabolag i den kurdiskdominerte byen.

Søndag morgen norsk tid melder nyhetsbyrået AFP at den tyrkiske president Recep Tayyip Erdogan sier de har full kontroll over Afrin.

Sivile som skjuler seg i kjellere, kan høre kamper utenfor og at folk roper «Gud er størst», opplyser en innbygger til nyhetsbyrået AFP.

SOHR melder også at over 1.500 kurdiske krigere er drept i løpet av den to måneder lange tyrkiske offensiven. De fleste skal ha blitt drept i luftangrep og artilleriild.

Eksilgruppen, som har en rekke kilder på bakken i Syria, melder også at over 400 tyrkisk-støttede opprørere er blitt drept i løpet av den samme perioden​

#BREAKING Turkey's Erdogan says Afrin under 'total' control — AFP news agency (@AFP) March 18, 2018

Hundretusener på flukt

Lørdag ble det meldt at 300.000 av byens innbyggere har flyktet sørover til områder som fortsatt kontrolleres av den syrisk-kurdiske militsgruppen YPG eller styrker som er alliert med det syriske regimet.

Tyrkiskstøttede opprørere sier at de har tatt seg inn i den vestlige og østlige delen av byen, som til nå har vært kontrollert av YPG.

Demonstrasjoner

Flesteparten av innbyggerne i Afrin er kurdere, og de siste dagene har tusenvis av kurdere demonstrert i en rekke vestlige byer i protest mot den tyrkiske offensiven. Også i Oslo demonstrerte kurdere utenfor Utenriksdepartementet lørdag.

Tyrkias mål er å drive vekk YPG, som har spilt en viktig rolle i kampen mot IS, men som Tyrkia regner som en terrororganisasjon, og som Tyrkia også anklager for å stå i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen på tyrkisk siden av grensen.

(NTB/TV 2)