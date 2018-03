Ifølge nyhetsbyrået Reuters reiste en nordkoreansk diplomat til Finland på søndag, for samtaler med tidligere tjenestemenn i USA og Sør-Korea.

Samtalene kommer som en forlengelse av samtaler som den nordkoreanske utenriksministeren hadde i Stockholm denne uka.

Nord-Koreas utenriksminister avsluttet lørdag tre dager med samtaler med den svenske regjeringen uten at det er kommet fram noe nytt om et mulig toppmøte mellom Nord-Korea og USA.

– Uoffisielt møte planlagt

Den finske rikskringkastingen Yle meldte lørdag at det er planlagt et uoffisielt møte mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea i Finland i april. Opplysningene er bekreftet av det finske utenriksdepartementet.

Partene skal ifølge Yle forhandle om en kjernefysisk nedrusting på Korea-halvøya og andre følsomme temaer, som fengslingen av flere amerikanere i Nord-Korea.

Men det finske utenriksdepartementet har tonet ned møtet og framholder at det ikke kommer til å foregå noen politiske forhandlinger, og at deltakerne ikke er høytstående diplomater.

Mulig toppmøte

USA og Nord-Korea har lenge utvekslet trusler om atomkrig, men håpet er at den siste tids utvikling kan føre til en mer fredelig dialog mellom de to landene, gjennom et mulig toppmøte.

Det er ventet at det historiske toppmøtet, hvis det gjennomføres, vil finne sted i Sverige.

Tidligere i mars sendte Sør-Korea en delegasjon til Nord-Korea, med primærmål om å fremme samtaler mellom USA og Nord-Korea om atomvåpen.

(TV 2/NTB)