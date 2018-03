Demi Lovato har tidligere vært åpen om både psykiske problemer, alkohol- og stoffmisbruk.

På en konsert ved Barclays Center i New York fredag kveld amerikansk tid, hyllet venn og kollega, DJ Khaled, 25-åringen for at hun har klart seks år som nykter. Det melder Associated Press (AP).

– Dette er en spesiell dag. Hver gang jeg ser deg, sier jeg: «Herre, dette er en sterk dronning», sa han før han fortsatte:

– Alle prøvelsene du har overvunnet, gjennom mørke skyer, fant du likevel solskinnet. Nå skinner solen for deg for alltid. Du inspirerer meg, sa kompisen.

Stolt Demi

Ifølge AP ble Lovato svært beveget av hyllesten, og måtte tørke tårene før hun responderte.

– For seks år siden drakk jeg vodka fra en Sprite-flaske klokken ni om morgenen og kastet opp i bilen, fortalte hun før hun fortsatte:

– Så tok jeg et steg tilbake, vurderte livet mitt og sa: «Noe må endres, jeg er nødt til å bli edru». Og det ble jeg.

Til sommeren kommer sangeren også til Norge. 25-åringen holder konsert i Oslo Spektrum 1. juni.

– Åpen

Da hun gjestet Senkveld for tre år siden, forklarte hun hvorfor hun ønsker å være åpen om både de psykiske lidelsene og rusavhengigheten.

– Jeg har vært åpen fordi ikke så mange andre artister i USA har vært åpne om mentale lidelser. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men i USA er det en voksende gruppe unge mennesker som sliter i hverdagen – og siden jeg selv har slitt så ønsker i hvertfall JEG å være åpen om det. Dessuten er det deilig å ikke gå rundt å være redd for å bli «avslørt» av pressen, ettersom jeg ikke har noe særlig mer igjen å holde hemmelig, fortalte artisten til Thomas og Harald i Senkveld.