– Det er helt sinnsykt. Jeg var fornøyd i går på 80.000 kroner, og nå har det kommet inn en million i løpet av noen timer, sier den ene initiativtakeren, Camilla Ahamath, til TV 2 lørdag kveld.

Tidligere lørdag skrev TV 2 om innsamlingsaksjonen som ble startet som en motaksjon til blomsterhilsnene Sylvi Listhaug fikk tilsendt.

Det var Sjur Almskår som kom på ideen om å samle inn til et formål dedikert til Bjørnar Moxnes, som var den som fremmet mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

– Godt for mange

Camilla Ahamath, som selv er medlem av SV, foreslo å samle inn penger til Leger Uten Grenser, og slik ble innsamlingen på Facebook startet. Lørdag kveld har aksjonen samlet inn over fire millioner kroner.

– Det er fantastisk, og veldig overveldende. Nå får vi vist en gang for alle at kjærligheten er størst av alt. Nettrollene kan bare gå og legge seg, sier Camilla.

Hun mener det store engasjementet blant nordmenn vitner om at det fantes et behov for en motaksjon.

Vil ikke dras inn i politikken

Leger Uten Grenser, som altså er mottakeren av alle pengene folk sender inn, har uttrykt stor takknemlighet og glede over bidragene.

På Facebook skriver organisasjonen at støtten bidrar til at de kan gi medisinsk hjelp til de som trenger det mest.

«Leger Uten Grenser ønsker ikke å bli dratt inn i norske partipolitiske diskusjoner, men politisk nøytralitet betyr ikke taushet for lidelse (...). Vi håper alle politikere - fra Listhaug til Moxnes - kan jobbe sammen for å finne løsninger gjennom samarbeid og dialog», skriver organisasjonen.

Mistillitsforslag

Bakgrunnen for blomstene som ble sendt til justisminister Sylvi Listhaug er den massive kritikken hun har fått den siste uken. Kritikken har haglet etter et Facebook-innlegg der hun skrev at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Listhaugs tilhengere valgte derfor å sende statsråden blomster for å vise sin støtte.

I etterkant viste det seg at blomsteraksjonen var blitt videreformidlet blant annet i innvandringskritiske og hatefulle Facebook-grupper, som oppfordret å sende blomster til Listhaug. I et Facebook-innlegg lørdag tok justisministeren sterk avstand fra slike grupper.

Torsdag vedtok Stortinget å gi statsråden sterk kritikk, etter at opposisjonspartiene var misfornøyd med unnskyldningene hun ga på talerstolen på Stortinget.

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge», het det i begrunnelsen for kritikk-vedtaket.

Partiet Rødt har også fremmet mistillitsforslag mot Listhaug, som blir støttet av mange partier. Dersom også KrF bestemmer seg for å støtte forslaget, må Listhaug forlate stillingen som justisminister.