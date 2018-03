Saken oppdateres!

Manchester United - Brighton 2-0

Etter den fryktelige forestillingen mot Sevilla i Champions League i midtuken var det et United-lag som ville vise en annen side av seg selv lørdag kveld.

Avansementet satt derimot langt inn, men mål fra Romelu Lukaku og Nemanja Matic var nok til å ta seg videre til semifinalen i FA-cupen.

Det var belgieren som åpnet ballen med et hodestøt etter 37.minutter, før serbiske Matic punkterte kampen minutter før slutt.

Skuffende forestilling

Det var et ufyselig vær som møtte spillerne på Old Trafford i lørdagens FA-cup kvartfinale, og varene som ble levert i den første omgangen var heller ikke med på å øke temperaturen.

Chris Smalling skapte den første sjansen for hjemmelaget, men stolpen stod i veien for engelskmannen halvveis ut i omgangen. Minutter før pause ekspederte Romelu Lukaku et strålende innlegg fra Nemanja Matic videre i mål med et presist hodestøt. 1-0 var resultatet til pause etter en mindre underholdende første omgang.

Etter pause var det et angrepsvillig Brighton-lag som kom ut på Old Trafford-gresset. Pascal Gross fyrte fra drøyt sekten meter, men avslutningen strøk utsiden av stolpen til Romero.

Minutter etterpå var det nyervervelsen Jurgen Locadia som prøvde å overliste Uniteds sisteskanse, men skuddet var ikke godt nok plassert og Romero vartet opp med en grei redning.

Lucadia var nok en gang frempå, men headingen fra seks-syv meter gikk like over målet til United og hjemmelaget var virkelig under press.

I situasjonene Brighton ikke klarte å få inn utligningen, var Manchester United svært effektive. Uten å ha skapt noe som helst hele omgangen, havnet et frispark fra Ashley Young på panna til Nemanja Matic. Heading var god nok til å overliste Tim Krul i Brighton-målet fem minutter før slutt.

Med 2-0 avanserte «Red Devils» til semifinalen i FA-cupen, selv etter en mindre god forestilling på Old Trafford.