Det har kommet ulike reaksjoner etter at Jonas Gahr Støre foreslo at Sylvi Listhaug kunne bytte departement. Ap-lederen mente det kunne være en løsning på Listhaug-kaoset, og KrF-leder Knut Arild Hareide sa seg enig.

En som derimot ikke var like stor tilhenger av forslaget, var Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

– Jonas Gahr Støre kan gjerne mene noe om våre statsråder, men det er vi og statsministeren som bestemmer hvilke personer som skal bekle de ulike postene i vår regjering, sa Limi til TV 2.

– Ikke en ydmyk statsråd

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt, sier hun ville vært forsiktig med å forhandle med Erna Solberg om hvordan hun skal sette sammen regjeringen.

– Det må statsministeren bestemme selv. Muligheten om å flytte Listhaug har også blitt kontant avvist av Frps parlamentariske leder, så det ser jeg på som en lite aktuell problemstilling i dag.

Huitfeldt kaller det hele en svært krevende situasjon for regjeringen, og sier justisminister Listhaug har kommet med usannheter og grove anklager.

– Hun har også lagt seg ut med hele stortingsflertallet i dette spørsmålet. I saker hvor det er uenighet mellom stortingsflertallet og en statsråd, er det vanligvis statsråden som bør være ydmyk. Det har vi vel ikke akkurat sett noe til i dette spørsmålet, sier Huitfeldt.

Alltid beredt

Stortingsrepresentanten sier Ap ikke gikk inn i diskusjonen på Stortinget med ønske om å stemme for mistillitsforslag, og at det heller ikke er noe de gjør med letthet. Vurderingen av Listhaugs oppførsel i Stortinget gjorde likevel at partiet bestemte seg for å støtte mistillitsforslaget som ble fremmet av Bjørnar Moxnes.

– Dersom Erna Solberg kommer med Sylvi Listhaug som justisminister til Stortinget på tirsdag, må hun vite at vi kommer til å stemme for mistillit, slår Huitfeldt fast.

Det er KrF som avgjør om mistillitsforslaget mot justisministeren stemmes gjennom på Stortinget. Det spørsmålet skal partiet ta stilling til under et landsstyremøte på mandag.

Dersom mistillitsforslaget får flertall, må Erna Solberg avgjøre om hun vil stille seg bak sin justisminister – eller om hun vil ofre Sylvi Listhaug. I ytterste konsekvens kan dette føre til et kabinettspørsmål som ender i at regjeringen må gå av.

– Vi er alltid beredt til å overta regjeringen. Men jeg ser på det som et svært lite sannsynlig utfall i denne saken. Nå handler dette om Sylvi Listhaug, sier Huitfeldt.