Liverpool - Watford 5-0

Etter tapet i forrige runde kjente Liverpool på presset i topp fire-kampen, men Merseyside-klubben rundspilte Watford hjemme på Anfield lørdag kveld.

Med både Harry Kane og Sergio Agüero ute med skade var sjansen stor for Mohamed Salah til å ta et skikkelig grep om toppscorertittelen.

Det kan man trygt si at egypteren gjorde.

25-åringen ga seg ikke før han hadde satt hele fire mål bak Watfor-keeper Karnezis, og med en scoring fra angrepskollega Roberto Firmino ble det en komfortabel kveld for hjemmelaget. 5-0.

– Nå har han 28 mål, så nå bør man se mot Suarez sin rekord på 31, sa Jan Henrik Børslid i TV 2s Premier Leaguestudio.

– Ja, og det er på sin plass å minne på Cole og Shearer på 34 også. Premier League rekorden. Det er helt vanvittig det han driver med. Den stabiliteten han har hatt gjennom sesongen er det svært få man får oppleve med, etter å ha kommet som ny til en liga, fortsatte TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

For Salah fikk kritikk etter sin opptreden på Old Trafford hvor han var svært usynlig i 1-2-tapet mot Manchester United. Man kan si at han svarte godt på den usikkerheten som ble stilt før oppgjøret.

– Vi så tidlig i sesongen at han var god på å dra seg innover i banen, men at skuddfoten ikke var så god. Så man snakket om at han ikke kan skyte, men han har jo gjort all tvil til skamme, roste Trevor Morley i TV 2-studioet.

Hovedpersonen selv var ordknapp, men en meget lykkelig mann etter sitt første hattrick i Premier League:

– Jeg må takke alle mine lagkamerater. Jeg vil score så mange jeg kan, men idag var det veldig viktig med tre poeng, sa Salah til BT Sport etter utklassingen.

Strålende start

Forrige møte mellom lagene ble av den målrike varianten. Lagene ga seg ikke før det stod hele 3-3 og poengdeling på Vicarage Road i august. Det åpnet i samme sporet da Mohames Salah satt inn sitt ligamål nummer 25 denne sesongen.

Egypteren sendte Watford-stopperen Miguel Britos opp på øverste rad og satt ballen kontant med feil fot bak Orestis Karnezis.

Watford kom seg over sjokket, men slet med å komme seg igjennom det solide forsvaret til hjemmelaget. En frisk Roberto Pereyra skapte et par farligheter, men satt aldri Loris Karius på prøve.

Det var derimot Premier Leagues toppscorer Mohamed Salah som ville forbedre sin statistikk, og to minutter før pause gjorde han nettopp dette. Liverpool rullet opp et strålende angrep, og etter en strøken pasning fra Andrew Robertson var jobben enkel for Salah. 2-0 og egypterens 26. ligamål for sesongen.

– Jeg hadde aldri trodd han skulle score i nærheten av så mange mål han har scoret nå. At han skulle få en formdupp i løpet av sesongen så jeg på som en selvfølge, men han har overgått alle forventninger, sa TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre i pausen.

Ny kalddusj

Andre omgang åpnet på nøyaktig samme måte som den første. Salah dro seg fri på høyresiden og foran mål stod Roberto Firmino. Det presise innlegget fra tomålsscoreren fant Firmino som med en lekker touch la på til 3-0 og fullstendig overkjøring.

– En glimrende scoring igjen, og nå kjører Liverpool over stakkars Watford, sa kommentator Kasper Wikestad.

Om man trodde at Salah var ferdig for kvelden med to mål og én assist, så trodde man feil. Egypteren fikk servert ballen fra Sadio Mané, og dro av tre Watford-forsvarere ved to anledninger før han la ballen kontrollert i mål fra elleve meter.

– Han er som å fange et dalende snøfnugg, som bare flyr vekk fra deg hele veien. De prøver å få tak i ballen, men de klarer det bare ikke, ropte en ekstatisk Wikestad etter Salahs første hattrick for klubben.

På stillingen 4-0 var de fleste på Anfield fornøyde, men det var en viss 25-åringen som ikke følte seg helt ferdig. På en retur fra Karnesiz etter avslutning fra Danny Ings, var Salah igjen frempå og banket inn sitt fjerde (!) mål i kampen. Dette var hans 28.mål for sesongen og koblet et solid grep om toppscorertittelen i Premier League.