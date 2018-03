Den regjerende seriemesteren spilte alt annet enn en imponerende første omgang, og lå under 0-1 etter scoring av Daouda Bamba.

Saken oppdateres!

Etter pause stormet Rosenborg ut av startblokkene. Fem minutter ut i omgangen scoret Samuel Adegbenro etter en corner, før Anders Konradsen gjorde det samme i underkant av tre minutter senere.

Rosenborg så ut til å ha seieren i lommen, men ut av ingenting scoret innbytter Bendik Bye med en glimrende enkeltmannsprestasjon – han driblet seg innover i banen, la ballen over på høyre og dundret den i mål fra 20 meter.

– Dette var nok en skuffende forestilling av Rosenborg. De har vært svake i vinterens kamper, var ikke i nærheten av sitt beste mot Sarpsborg og er alt annet enn imponerende i dag. De var ikke veldig gode i starten av forrige sesong, men de vant kamper og tok godt med poeng, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

I kampens aller siste sekund fikk bortelaget en eventyrlig mulighet til å sikre med seg alle poengene. Bamba fikk en banehalvdel for seg selv, men satte avslutningen midt på André Hansen.

– Kristiansund er selvfølgelig veldig fornøyde med ett poeng, men de kunne fått med seg alle tre, konstaterer TV 2s fotballekspert.

Kristiansund i ledelsen

Rosenborg åpnet kampen friskt på Lerkendal, og hadde allerede i åpningsminuttene flere gode muligheter til å ta ledelsen.

Anders Konradsen fikk headet etter et utsøkt innlegg fra Pål André Helland, men Sean McDermott avverget mesterlig.

Like etter fikk trønderne seg en på fleisen. Kristiansund fikk corner, og på første stolpe kunne en fullstendig umarkert Daouda Bamba heade ballen bak André Hansen.

– Med Stokke ute, er det Bamba som må ta ansvar. Det er en meget fin heading på et meget godt hjørnespark av Aasmundsen. Rosenborg har ingen som er i nærheten av Bamba, og det er selvfølgelig altfor svakt på defensiv dødball, sa TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Fikk scoring annullert

Senere i første omgang var det Jacob Rasmussens tur til å heade ballen i mål fra første stolpe, men scoringen ble annullert. Verken Kåre Ingebrigtsen eller den danske Rosenborg-stopperen skjønte noe av avgjørelsen, men dommer Espen Andreas Eskås får støtte av TV 2s fotballekspert.

Reprisene viste nemlig at Tore Reginiussen dro og slet i en motspiller samtidig som ballen gikk i mål.

– Jeg kan forstå at Lerkendal ikke forstår hvorfor målet blir annullert, men dommeren er i sin fulle rett til å blåse mot Reginiussen i den situasjonen, konkluderte Mathisen.

Han var lite imponert over hva den regjerende seriemesteren viste i første omgang.

– De har vært svake i treningskampene, de var svake mot Sarpsborg og ingen er blitt imponert over det de viser i denne omgangen. Det har vært relativt enkelt for Kristiansund å forsvare seg mot et statisk og litt fantasiløst Rosenborg, sa Mathisen i pausen.

Scoret rett etter pause

Ingebrigtsens pauseprat så ut til å hjelpe hjemmelaget – Rosenborg dundret ut av startblokkene, og fikk uttelling på corner bare fem minutter ut i omgangen. Igjen fant de Rasmussen, som stusset på første stolpe.

På bakerste stod Samuel Adegbenro og Helland i kø, der Adegbenro kom først på ballen og satte inn utligningen. Bare to minutter senere smalt det igjen, og nok en gang var det på et hjørnespark.

Vegard Eggen Hedenstad skrudde den inn på bakerste og fant Reginiussen som stanget ballen i tverrliggeren. På returen nærmest løp Anders Konradsen ballen i mål.

– Christian Michelsen må være veldig misfornøyd med hvordan laget hans forsvarer seg på defensiv dødball. Slik de har holdt på hittil, måtte det straffe seg til slutt, konstaterte TV 2s fotballekspert.

Kristiansund utlignet

Bortelaget spilte en tam andre omgang, men i det 80. minutt stod utlignet innbytter Bendik Bye med en glimrende enkeltmannsprestasjon.

Han vant ballen høyt i banen, skar innover fra høyreflanken og vendte tilbake slik at han fikk ballen på høyrefoten. Fra 20 meter dundret han til, og sendte en markkryper forbi Hansen.

– Det er en fantastisk scoring. Han er født i Steinkjer, og i tillegg spilt for Ranheim og Levanger. Det må jo være fantastisk gøy å score et slikt mål på Lerkendal for en jeg vil tro har vært på utallige Rosenborg-kamper som tilskuer, sa Mathisen. ​

Lagoppstillinger

Rosenborg (4-3-3): Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Rasmussen, Meling - Jensen, Konradsen, Trondsen - Helland, Bendtner, Adegbenro.

Kristiansund (4-1-4-1): McDermott - Sørmo, Hopmark, D. Ulvestad, Sivertsen - P. Ulvestad - Rønningen, Aasmundsen, Diop, Gjertsen - Bamba.