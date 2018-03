​Lillestrøm - Sarpsborg 08 2-2

Det var fjorårets cupfinalister som møttes på Åråsen lørdag ettermiddag.

Et revansjesugent Sarpsborg 08 måtte se at LSK-signeringen Kristoffer Ødemarksbakken sendte hjemmelaget i føringen. Estlandske Joonas Tamm utlignet for 08, før Marko Maric ga en gavepakke til den danske spissen Ronnie Scwartz og snuoperasjonen var et faktum.

Inn for LSK kom Aleksander Melgalvis som reddet poenget for Lillestrøm kvarteret før slutt. Et uoppmerksomt 08-lag lot kantspilleren stå helt alene på bakerste stolpe, og 28-åringen kriget inn 2-2 for gultrøyene.

– Det er to dødballmål der keeperen skal ta begge. Han er involvert i de to målene, som jeg synes han skal rydde opp i. Det er for enkelt, sier Arne Erlandsen til Eurosport, og beskriver målene som keepertabber.

Erlandsen var også soleklar på at det skulle vært en frispark i mot Sarpsborg i forkant av 1-2-målet.

– Det er et klart frispark. Det er bare dommeren på hele banen som ikke ser det, raser Erlandsen, og får støtte av Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Enorm tabbe

Lillestrøm åpnet klart best på Åråsen, som lenge stod i fare for å ikke bli klar til lørdagens kamp. Gressmatte ble godkjent og etter drøyt 15 minutter var det hjemmelaget som jublet først. Nysigneringen Kristoffer Ødemarksbakken fikk gleden av å sette inn sitt første mål i LSK-drakten.

De gulkledde fortsatte å styre etter ledermålet, men halvveis ut i omgangen var utligningen et faktum. Et godt slått innlegg fra Harmeet Singh fant den estiske midtstopperen Joonas Tamm som knuste LSK-keeper Marko Maric i duellen, 1-1.

Den kroatiske sisteskansen skulle igjen komme i fokusen da han på et tilsynelatende enkelt innlegg misset fullstendig på ballen, og ga danske nykommeren Ronnie Schwartz en skikkelig velkomstgave til den norske Eliteserien. Sarpsborg-spissen han få problemer med å sette ballen i det åpne buret og sendte 08 i ledelsen.

Arne Erlandsens menn klarte ikke å true Sarpsborg-keeper Aslak Falch, og inn kom fjorårets store cup-snakkis Aleksander Melgalvis. Kantspilleren brukte ikke mange minuttene på å markere seg, og åpnet målkontoen etter å ha kriget inn ballen på bakre stolpe.

2-2-målet skulle vise seg å bli det siste, og LSK-keeper Maric ble derfor reddet av sin lagkamerat etter kjempetabben.