Det ble en skuffende dag for Johannes Høsflot Klæbo med 22. plass på 15-kilometeren, men 21-åringen trenger bare ett poeng på jaktstarten for å bli tidenes yngste sammenlagtvinner i verdenscupen.

Seieren gikk til Aleksandr Bolsjunov. Russeren tok Calle Halfvarsson i spurten og sikret seg sin første verdenscuptriumf.

Neste år håper russeren å slå sin norske rival flere ganger.

– Jeg vil gjerne slå ham. Jeg tror det er mulig neste sesong, men jeg har en del å jobbe med, sier Bolsjunov til TV 2.

– Vi sees neste sesong, Mr. Klæbo, sier han.



Klæbo har i flere år allerede kjempet mot Bolsjunov i aldersbestemte klasser, og det er ventet at den norsk-russiske duoen skal dominere langrennssporten i mange år.

– Bolsjunov ba meg hilse til Klæbo og si at det kommer en sesong til vinteren?

– Jeg tviler ikke ett sekund på det. Begge vet at det kommer nye skirenn neste sesong. Sånn han holder på i klassisk er han klart best. Det er imponerende, og det er fortjent at han får seg en verdenscup-seier. Så får vi ligge i hardtrening til neste sesong, sier Klæbo til TV 2.

Forstår hverandre ikke

Til tross for mange tøffe dueller i flere år, innrømmer Klæbo at han ikke kjenner Bolsjunov utenfor skisporet.

– Jeg har aldri snakket med fyren. Vi forstår overhodet ikke hverandre. Eneste vi har gjort er å se på hverandre og spurte mot mål, og se på kroppsspråket om man er fornøyd eller ikke. Han er en artig fyr, sier han.

– Har du en beskjed til Bolsjunov?

– Han skal få stå på. Vi er mange i det norske laget som trener godt, og mange er sultne også neste år. Vi skal være med og kjempe der oppe, så han må stå på. Så får vi telle opp til neste år, sier Klæbo.

Klæbo tok tre OL-gull i Pyeongchang forrige måned, og runder etter alt å dømme en fantastisk sesong av med sammenlagtseier i verdenscupen.

– Det har gått helt på skinner. Jeg kjenner at når denne helgen er ferdig, så skal jeg få tenkt på det som har skjedd. Det har gått slag i slag, så jeg har ikke rukket å tenke over det ennå. Det skal jeg gjøre når jeg er ferdig med sesongen, sier Klæbo, som ser frem til et etterlengtet ferie.

– Jeg kjenner hodet er ganske mett. Det er én dag igjen og jeg skal ha ett poeng, og så er det ferie, sier han.

– Personligheten er mer imponerende

Martin Johnsrud Sundby ble beste norske på 15-kilometeren med en åttendeplass. Røa-løperen sier at han allerede har gratulert Klæbo med sammenlagtseieren, men det er mer som imponerer ved unggutten.

– Det blir teit å dra alle superlativer, sammenligner og historiske sammenhenger, men Klæbo kom som en kanonkule i fjor og har i år vært med å utivkle idretten videre mer enn noen noen andre har gjort på lang, lang tid. Det er imponerende av en fyr som er 21 år, sier Sundby til TV 2.

– Han har gjort fantastiske prestasjoner, men jeg tror personen Johannes er mer imponerende enn idrettsprestasjonene. Han er en herlig type med beina godt plantet på jorden, og han er ydmyk på egne og andres prestasjoner og er en fantastisk ressurs i en idrettsgruppe, fortsetter han.

Sundby tror Klæbo setter en sammenlagttriumf høyt.

– Det er en følelse av å være best over tid. For meg er det kanskje den beste følelsen i den idretten vi driver med. Å stå med gul trøye til slutt betyr mye. Jeg tror den store kulen betyr veldig, veldig mye for ham, sier Sundby.