Den siste uken har det stormet rundt Sylvi Listhaug, og de siste dagene har den hardt pressede justisministeren mottatt mange blomster fra tilhengere som vil vise sin støtte.

I et nytt Facebook-innlegg skriver Listhaug at hun setter pris på «blomsterhilsener fra vanlige folk med all mulig partitilhørighet fra hele landet».

Samtidig tar hun fullstendig avstand fra enkelte ytterligående grupper som også har sendt sin støtte.

«Enkelte av disse gruppene på Facebook skjuler seg bak vanlige navn, men sprer grusomme holdninger som vi må bekjempe. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge», skriver Listhaug.

– Håper vi kan stå sammen mot rasisme

Videre sier justisministeren at Norge har utfordringer som man må tørre å snakke om, men at de som hetser, truer og sprer rasisme i hennes navn skal vite at de ikke har noen støtte hos henne.

«Jeg tar fullstendig avstand fra hatefulle grupper på Facebook, grusomme organisasjoner som Vigrid, og enkeltpersoner som sprer hat gjemt bak et tastatur», skriver Listhaug, og fortsetter:

«De skal alle vite at det de gjør er uakseptabelt, og er stikk i strid med de norske verdiene jeg tror på – friheten til å leve sitt liv og ta egne valg uansett bakgrunn. Jeg håper vi kan stå sammen mot hets, rasisme og hat uansett politisk farge».

Motaksjon

Bakgrunnen for kaoset rundt Listhaug er et Facebook-innlegg justisministeren publiserte på morgenen fredag 9 mars, der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Justisministeren fikk massiv kritikk fra flere hold, og mange partier krevde en unnskyldning. Torsdag denne uken måtte Listhaug fire ganger opp på talerstolen i Stortinget, hvor hun etter flere mislykkede forsøk ga en unnskyldning som ble akseptert.

Som et svar til blomsterhilsnene til Listhaug har det blitt opprettet en motaksjon. Aksjonen samler inn penger til Leger Uten Grenser», og på under et døgn ble det samlet inn over 850.000 kroner.