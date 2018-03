Skuespiller og samfunnsdebattant Ulrikke Falchs (21) Instagram-konto ble fjernet lørdag ettermiddag.

Det skjedde kort tid etter at Falch publisert et bilde av seg selv med blant annet følgende tekst:

«Jeg har kritisert kjendiser og influencere for å profitere på unge menneskers usikkerhet, seksualisere kroppen sin, og reklamere plastisk kirurgi. Meningene mine har blitt mistolket til at jeg mener kvinner ikke skal vise hud eller at man ikke kan legge ut bilde av maten sin. Det mener jeg da altså ikke. Jeg har ikke klart å kommunisere budskapet mitt på riktig måte, og som konsekvens har jeg fornærmet og såret noen. Det har ikke vært min intensjon», skrev Falch under Instagrambildet.

Tar en pause

Når TV 2 tar kontakt med hennes manager, Christian Falch, viser han til Ulrikkes offisielle uttalelse, som ligner teksten hun publiserte på Instagram før kontoen ble gjort utilgjengelig.

– Da jeg begynte med dette prosjektet, som handler om å dekonstruere samfunnets forventninger og press rettet mot unge, var jeg sikker på at jeg skulle klare å prioritere saken foran meg selv. Unngå å bli påvirket av kommentarer, hele tiden tjene et viktigere mål, og holde meg saklig. Jeg trodde jeg skulle klare å stå i det å være en meningsbærer, men nå trenger jeg en pause. Jeg er ikke et offer, men jeg er så personlig involvert at jeg nå ikke klarer å forholde meg saklig til kritikken jeg mottar, eller kommunisere budskapet mitt på riktig måte. Jeg er jo 21 år og feiler mens jeg prøver, skriver hun i uttalelsen og legger til:

SLETTET: Denne siden får man opp dersom man forsøker å gå inn på Ulrikke Falchs Instagram-konto lørdag. Foto: Skjermdump/Instagram

– Jeg har planer om å holde ut som aktivist en stund, og da tror jeg det er en god idé å ta seg en pause fra sosiale medier og reflektere over hva man har lyst til å si og hvordan. Det er ikke alvorlig eller meningen å være overdramatisk, jeg bare velger å ta en pause for min egen skyld, skriver hun.

Bildet rakk å få over 30.000 likes, før 21-åringens konto forsvant. Innlegget er derfor ikke lenger tilgjengelig.

Falchs Instagram-konto er blitt svært populær, og hun har en stor utenlandsk følgerskare.

Bloggdebatt

Falch ble kjent gjennom tv-serien «Skam», og har siden gjort seg bemerket i debatter om kroppspress og psykisk helse blant unge.

Senest i forrige uke deltok hun i «Debatten» på NRK, for å debattere med bloggeren Kristine Ullebø, kjent fra TV 2-serien «Bloggerne». Da var temaet blant annet reklame for plastisk kirurgi og bilder av matporsjoner.