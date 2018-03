En kronerulling på Facebook har fått stort engasjement lørdag.

Aksjonen samler inn penger til organisasjonen «Leger Uten Grenser», men motivasjonen for innsamlingen er den siste tids politiske strid rundt justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Da jeg så at Listhaug skrøt av at hun hadde fått blomster av de hatefulle rasistene, tenkte jeg at vi måtte gjøre noe, sier bergenseren Camilla Ahamath til TV 2, som er en av initiativtakerne bak innsamlingen. Hun er selv medlem av SV.

«Sylvi Listhaug fikk noen hundre blomster etter aksjon. Vi kunne lett tapetsert Bjørnar Moxnes sitt hus med blomster, men.... vi vil heller samle inn penger til noe Mox har troen på, som ikke visner», heter det i beskrivelsen av Facebook-aksjonen.

Det var Rødt-leder Moxnes som fremsatte mistillitsforslaget mot Listhaug, som de andre opposisjonspartiene senere har stilt seg bak. Mandag skal KrF avgjøre hvor de står i saken.

Innsamlingen ble opprettet ved 21-tiden fredag kveld, og lørdag ettermiddag var det samlet inn over 850.000 kroner fra over 4.000 ulike givere.

Blomsterkritikk

Fredag inviterte justisministeren pressefotografer til sitt kontor for å ta bilde av blomsterhavet. Blomstene var sendt i kjølvannet av det mulige mistillitsvedtaket mot justisministeren. Journalister fikk ikke være med inn, og Listhaug ønsket ikke å svare på spørsmål om sin posisjon i regjeringen.

I etterkant viste det seg at blomsteraksjonen var blitt videreformidlet blant annet i innvandringskritiske Facebook-grupper, som oppfordret å sende blomster til Listhaug.

En Utøya-overlevende kritiserte derfor Listhaug for å skryte av blomstene.

Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen har i flere medier understreket at blomsterhilsenene kom fra vanlige folk og at kun et fåtall kunne spores til ekstreme nettgrupper. VG skriver lørdag at blomsteraksjonen ble startet av en kvinne i Oppland, som først delte oppfordringen om å sende blomster på «Gruppa for Frp-venner i Norge».

– Tydelig behov

Camilla Ahamath mener imidlertid at det uansett er riktig å ta initiativ til en aksjon mot blomsterhilsenene.

– Telefonen min går i ett, og innsamlingen sprer seg svært fort. Det er tydelig at folk kjenner et behov for dette. Vi vil vise at kjærligheten vinner over hatet, sier hun.

Personlig håper hun på at Listhaug ikke lenger skal få fortsette som justisminister etter det politiske bråket om Facebook-innlegget hennes, som mange har reagert sterkt på.

– Jeg håper at hun må gå. Men akkurat denne aksjonen handler om å ta avstand fra hatretorikken vi ser. Og et godt sted å begynne med det er å bli kvitt Listhaug, mener Ahamath.

«Leger Uten Grenser» sier til TV 2 at de er svært takknemlige for innsamlingen.

– Dette har vi selvfølgelig fått med oss. Det er er overveldende og fantastisk, og det er gøy å se folkeengasjement, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk.