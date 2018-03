Onsdag fortsetter rettssaken mot drapstiltalte Peter Madsen i rettssal 60 i Københavns byret.

Da fortsetter han sin forklaring, som vil bli ledet av aktor Jakob Buch-Jepsen. Hele dagen er satt av til dette.

Det man ikke rekker onsdag vil bli tatt torsdag, før de innkalte vitnene skal starte sine forklaringer.

37 vitner

Totalt er det kalt inn 37 vitner i saken, som er fordelt ut over de totalt 12 rettsdagene.

Saken startet 8. mars, med aktors fremlegging av saken og første del av Madsens forklaring.

Onsdag og torsdag fullføres som nevnt hans forklaring.

Videre vil rettsdagene fordele seg slik:

21. mars: Madsens forklaring

22. mars: Siste del av Madsens forklaring og de første vitnene

23. mars: Vitner

26. mars: Vitner

27. mars: Vitner

28. mars: Vitner

3. april: Vitner

4. april: Dokumentasjon / bevisførsel

5. april: Reservedag

23. april: Prosedyre

25. april: Dom

Beskrive Madsen

En rekke av vitnene som er kalt inn for å forklare seg er folk i miljøet rundt Madsen, som skal beskrive ham som person.

På slutten av rettsdag 1 den 8. mars spurte dommer Anette Burkø om det var greit for rettens parter at flere av vitnene fikk være anonyme, altså at navnet ikke ble lest opp for en åpen rett.

Begrunnelsen var at det ville komme fram opplysninger om dem av svært personlig karakter.

Det ble protestert mot dette blant pressefolk som var til stede i salen, og det ble besluttet å utsette spørsmålet til senere.

Retten settes klokken 09.30 onsdag. TV 2s team er på plass i København – følg saken på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.