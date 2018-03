– Hadde vi ikke fått gjennomslag for de åtte forutsetningene, hadde vi ikke sagt ja til å slutte oss til Energimarkedspakke 3, sier Jonas Gahr Støre til Fri Fagbevegelse.

Ap-lederen sier han mener kravene fra fagbevegelsen og partikolleger har vært avgjørende for at en avtale om EUs energiunion Acer er innen rekkevidde i Stortinget. Et eventuelt stortingsflertall i denne saken vil trolig bestå av Arbeiderpartiet, MDG, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

Forrige helg sa tre av fem fylkeslag i Arbeiderpartiet ja til Acer. Flere fylkeslag har årsmøte denne helgen. Jonas Gahr Støre gjestet selv Oslo Arbeiderparti fredag kveld. Der kan han føle seg trygg på at det blir et ja-vedtak. Lørdag gjester han årsmøtet i Agder.

Onsdag sa landsstyret i Arbeiderpartiet et betinget ja til Energipakke 3 med 31 mot 16 stemmer.

– Avtalen vi nå får i Stortinget svarer på store deler av uroen og innvendingene. Det viser at vi har tatt dette på største alvor. Engasjementet blant annet fra mange ordførere har hatt betydning, sier Støre.

– Hvis vi ikke hadde fått gjennomslag for de ufravikelige forutsetningene som landsstyret satte som betingelser, ville vi ikke gått inn på avtalen med regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne, poengterer han overfor Fri Fagbevegelse.

