Marit Bjørgen satte fart på ti kilometer klassisk og fikk med seg Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski. Trioen ble til en duo da Flugstad måtte slippe med drøyt én kilometer igjen til mål i Falun.

Østberg kom på tredjeplass, og er nå bare 107 poeng bak sammenlagtleder i verdenscupen, Heidi Weng. Østberg mener imidlertid det er for langt frem før avslutningen med jaktstart søndag.

– Jeg hørte noen fortelle et regnestykke og at jeg nærmet meg. Først og fremst er jeg vanvittig fornøyd med å bli nummer tre. Det er sjelden jeg er så glad for det. Det er fortsatt altfor mange poeng frem. Så ærlig må jeg være, men jeg skal gi alt, sier Østerberg til TV 2.

Bjørgen var først inne på oppløpet og så ut til å stake mot seier, men Pärmäkoski kom susende forbi til finsk seier – hennes tredje i verdenscupen denne sesongen.

– På oppløpet så jeg at jeg var raskere enn Marit. Det var en god følelse. Da jeg passerte mål var det en helt utrolig følelse. Da jeg hørte i dag at det var rundt 20 minusgrader tenkte jeg at dette blir min dag, sier Krista Pärmäkoski, ifølge NRK.

Søndag avsluttes verdenscupen med jaktstart over ti kilometer fri teknikk.

– Det er tungt, men sånn er det. Jeg får det ikke til å stemme i det hele tatt. Kjedelig. Jeg har ikke vært i slag i det hele tatt nå så da blir det sånn, sier Weng, som kom på 22. plass på ti-kilometeren, til NRK.

