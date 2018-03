Like etter klokken 10 lørdag halte forskningsfartøyet Helmer Hanssen fra Universitetet i Tromsø (UiT) noe som trolig er en granat om bord.

– Dekket ble evakuert, og personene som er på fartøyet er nå i en trygg del av båten, opplyser operasjonsleder Morten Augesen i Troms politidistrikt til TV 2.

Det er 16 studenter fra UiT om bord. En av dem har tatt kontakt med TV 2, og forteller at de har det bra.

Studenten opplyser at gjenstanden ble fisket om bord ved hjelp av en trekantskrape, som brukes til å skaffe skjell fra hard havbunn.

GRANAT: En granatliknende gjenstand ble fisket opp av havbunnen med en trekantskrape. Dette bildet er tatt av en student ombord.

– Vi tok straks kontakt med politiets bombegruppe, som igjen tok kontakt med Forsvaret, opplyser operasjonslederen.

Forskningsfartøyet ligger i Ramfjord-området utenfor Tromsø. Like i nærheten lå et fartøy fra forsvaret, og ved 12.30-tiden var de på plass for å bistå.

– Vi får stadig henvendelser fra folk som finner granater, mulig fra krigen. Det er veldig viktig at vi da blir varslet, slik at det kan håndteres riktig videre, sier Augensen.