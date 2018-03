Andreas Nygaard slo Tord Asle Gjerdalen lett i spurten. De to gikk alene sammen i tet en lang periode mot slutten av løpet.

– Det var litt surrealistisk. Vanligvis holder jeg på å dø de første 30 minuttene, men i år lurte jeg på om jeg hadde glemt lodd i sekken. Det gikk skikkelig lett, og jeg tror jeg hadde min beste dag som skiløper noensinne, sier Nygaard, som nylig vant Vasaloppet, til NRK etter målgang.

Anders Aukland fulgte på tredjeplass. Justyna Kowalczyk fra Polen var i en helt egen klasse med tiden 3.06.10 og forsvarte fjorårets seier i kvinneklassen.

Petter Northug, som deltok i sin første Birken, kom inn til 97. plass, 24 minutter bak vinner Nygaard. Han kom som en overraskende påmelding for arrangøren fredag formiddag.

– Jeg er glad for at Petter stiller i skirenn. Samtidig viser det at han har en lang vei å gå for det som kreves for å tilhøre toppen. Alt rundt Petter nå handler om han er motivert til å gjøre jobben som skal til for å komme til VM i Seefeld. Ethvert skirenn han går er et godt tegn, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland til NTB.



I kampen om seieren prøvde Gjerdalen å kvitte seg med Nygaard underveis, men klarte det ikke.

– Jeg prøvde et par ganger, men han er i helt konge form. Det er moro å se og oppleve på nært hold. Det er en opplevelse å se hvordan han stråler for tiden, sier Gjerdalen til NRK.​

Rennet startet i svært kaldt vær på Rena. Det var en tøff dag på jobben for langløperne som gikk under blå himmel fra start til mål.

Vinnertiden for gutta på Lillehammer ble 2.33.13,7.

De fem foregående Birken-utgavene:

2016: Jon Kristian Dahl

2015: Petter Eliassen

2014: Avlyst

2013: Anders Aukland

2012: Aukland

