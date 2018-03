Torsdag 8. mars kom Peter Madsen inn i rettssal 60 i Københavns byret med en alvorstynget holdning.

Han hadde på seg en svart t-skjorte, en blå joggebukse, tøysko og lesebriller.

Gjennom dagen fulgte han med, fiklet litt med en penn, iblant tok han notater.

Fra første rad på tilhørerbenken fulgte Kim Walls foreldre med, og gjentatte ganger løftet han blikket og så mot dem, før han også gransket de andre tilhørerne.

Etter lunsjpausen inntok Madsen vitneboksen og forklarte for retten hvordan han mener Kim Wall døde i en ulykke, mens han sto desperat på utsiden av ubåten og ikke kunne gjøre noe.

Av og til ristet han på den ene foten. Ellers satt han helt stille.

– Planlagt

Madsen beskrev at han fikk helt panikk da Wall døde, og at han brukte natt til 11. august på å tenke, hvile og se hele livet passere i revy om bord i ubåten, før han bestemte seg for å kvitte seg med liket.

Aktoratet fester ingen lit til Madsens forklaring. De mener å ha bevis for at Madsen bandt Kim Wall på armer og bein, torturerte henne med en rekke knivstikk, før han på et tidspunkt drepte henne og parterte liket.

De mener han hadde planlagt det hele.

Onsdag fortsetter rettssaken mot Peter Madsen i Københavns byret. Hele dagen er satt av til hans forklaring.

Enkelte ting i Madsens forklaring strider mot beviselige fakta som politiets etterforskning har kommet opp med.

Men: Madsen er ikke dømt. Det finnes ingen vitner. Det var bare Wall og ham om bord i ubåten.

Kan det være en kime av sannhet i noe som helst av det Madsen forklarer?

AKTOR:Jakob Buch-Jepsen holdt sin fremlegging av saken i begynnelsen av første rettsdag, 8. mars. Foto: Johan Nilsson/tt

For at noe av det Madsen beskriver skal kunne virke troverdig, er det fortsatt en rekke ting han må forklare nærmere.

Løgner

Madsen er tidligere blitt tatt i løgn en rekke ganger. Hans første forklaring til politiet var at han hadde satt Kim Wall i land allerede kvelden 10. august. Da dette ble motbevist, påsto han at hun hadde dødd i en ulykke der hun fikk ubåtens luke i hodet. Da dette igjen ble motbevist, påsto han at hun døde av kullosforgiftning, som er den forklaringen han kom med i retten.

Med Kim Walls foreldre på første rad i rettssalen forklarte Madsen at han ikke hadde ønsket å uttale seg om dødsårsaken til den 30 år gamle journalisten tidligere, fordi han ikke trodde foreldrene ville tåle å høre om det.

Ti spørsmål blir sentrale i aktor Jakob Buch-Jepsens utspørring:

1. Dersom hun døde i en ulykke, hvorfor var det så viktig at Kim Walls foreldre ikke fikk vite noe om dette?

Obduksjonen av Kim Wall viste at Wall ble knivstukket en rekke ganger flere steder på kroppen, blant annet på overkroppen, i underlivet og hun hadde snitt fra en skarp gjenstand i hodet.

2. Hvorfor skulle Peter Madsen knivstikke Wall gjentatte ganger dersom hun døde i en ulykke?

Madsen påsto også at ingenting av det som skjedde i Nautilus natt til 11. august var seksuelt motivert. At det ble funnet sæd i bokseren hans avviste han med at han hadde sett på porno dagen før.

Likevel var liket påført betydelige skader ved underlivet.

3. Hvorfor hadde Kim Wall 11 knivstikk i underlivet?

FORSVARER: Betina Hald Engmark forsvarer Peter Madsen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Scanpix Danmark

Madsen ble i retten konfrontert med at politiet fant en rekke groteske videoer på datamaskinen hans, blant annet av kvinner som ble torturert og som ble halshugget langsomt.

4. Hvordan forklarer Madsen at disse videoene likner på behandlingen påtalemyndigheten mener han har utsatt Wall for?

I Madsens forklaring sier han at han handlet helt irrasjonelt rett etter at Wall døde.

– Jeg så hele mitt liv, alt jeg har jobbet for, forsvinne. Den tekniske feilen på ubåten som forårsaket dødsfallet hennes visste jeg om, og jeg forsto jeg hadde gjort noe som kunne gi meg mange år i fengsel, forklarte han, og innrømmet at han nok kunne være skyldig i uaktsomt drap.

Han sa videre at han ikke visste hva han gjorde der og da etter at hun døde, og at han først forsøkte å kvitte seg med liket helt, men at dette var vanskelig fordi utgangen til ubåten er så trang.

5. Hvordan greide han, i en sjokkert og irrasjonell tilstand, å kvitte seg med liket på en så gjennomført måte?

Samme dag som Wall og Madsen reiste ut med ubåten, hadde Madsen hatt et TV-team hos seg på verkstedet hans i Refshaleøen. I bakgrunnen på opptakene fra denne dagen hang det en sag med oransje skaft. Denne sagen var da politiet kom til stedet byttet ut, og en tilsvarende sag ble funnet på havets bunn.

Madsen hadde også med seg kniv, strips, stropper og spisse skrutrekkere om bord på ubåten.

6. Hvorfor hadde han med seg disse tingene dersom han ikke planla en kriminell handling?

I timene etter Walls dødsfall hadde Madsen radiokontakt med kystvakten, før han sluttet å svare dem.

Han hadde altså kontakt med omverdenen.

7. Hvorfor ba han ikke om hjelp, dersom Wall døde i en ulykke?

Da Madsens ubåt forsvant fra radaren natt til 11. august, ble det satt i gang en stor leteaksjon.

Morgenen 11. august ble han observert av noen fiskere, før ubåten hans plutselig begynte å synke. Madsen har forklart at det var en teknisk feil som førte til dette, men den feilen han har beskrevet bestrides av eksperter.

8. Hvorfor sank ubåten?

I en video tatt av TV 2 Danmark om formiddagen 11. august ser vi Madsen komme i land etter ubåtforliset. Han virker tydelig uberørt og viser tommel opp.

9. Hvordan kunne han virke så rasjonell og rolig etter en så dramatisk hendelse, dersom han virkelig var helt irrasjonell i situasjonen?

Mentalundersøkelse

Etter at han ble pågrepet gjennomgitt Madsen en mentalundersøkelse ved rettspsykiatrisk institutt i Danmark.

Den endelige rapporten slår fast at han har psykopatiske og narsissistiske trekk, og at han ikke viser tegn til anger. Han beskrives som beregnende og farlig, og aktor Buch-Jepsen argumenterte med at Madsen er svært farlig for omgivelsene.

10. Hvordan stiller Madsen seg til rapporten fra rettspsykiatrisk institutt?

Madsens forklaring er ventet å ta hele onsdag og deler av torsdag. Deretter vil det bli klart for vitner.

TV 2 er på plass i Københavns byrett. Følg saken på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.​