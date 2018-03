Se skaden som sendte Neymar ut på båre i Sportsnyhetene i videovinduet!

Det er bare sju måneder siden Paris Saint-Germain betalte Neymars utkjøpsklausul på om lag to milliarder kroner og gjorde Neymar til historiens dyreste fotballspiller, men brasilianeren skal ikke ha funnet seg til rette i Paris.

Ifølge brasilianske UOL Esporte er Neymar lei av å bli taklet stygt av motspillere, svak dømming, dårlige baner og at han må bo på hotell før kamper.

Neymar, som er ute resten av sesongen med ankelbruddet han pådro seg i slutten av februar, skal nå være sterkt ønsket i Real Madrid. Den spanske hovedstadsavisen Marca omtaler det som «Operasjon NeyMadrid».

I BRASIL: PSG-president Nasser Al-Khelaifi har besøkt en skadet Neymar hjemme i Brasil. Foto: Nelson Almeida

Real Madrid-president Florentino Pérez anser det som nærmest umulig å sikre seg Neymar allerede til sommeren, men de følger med spenning med på hver eneste bevegelse. De har flere ganger nektet for at det er et ønske om å forlate PSG, men i kulissene er det flørting med Real Madrid. Det er ventet at spanjolene handler stort til sommeren etter en skuffende sesong så langt.

Den siste uken har flere Real Madrid-spillere snakket varmt om Neymar. Casemiro, Raphaël Varane, Marcelo og Dani Carvajal har alle ønsket den brasilianske superstjernen velkommen til Santiago Bernabéu, ifølge Marca.

Avisen skriver også at Neymar ikke skal være villig til å gå ned i lønn for en overgang til Real Madrid. I PSG har han en årslønn på om lag 350 millioner kroner, men Cristiano Ronaldo skal ikke akseptere å ha 26-åringen foran seg på lønnslisten i Real Madrid.

Mundo Deportivo hevder imidlertid at Neymar har lovet sine tidligere lagkamerater i Barcelona lovnad om ikke å gå til den spanske erkerivalen. Han skal fortsatt ha et nært forhold til flere Barcelona-spillere.

Denne uken har PSG-president Nasser Al-Khelaifi besøkt Neymar i Brasil, og ulike medier har spekulert i om det kan dreie seg om en tur for å overtale brasilianeren om å bli i PSG, som nylig røk ut av Champions League.