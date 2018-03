Søndag for en uke siden ble en personbil påkjørt av et vogntog i sydgående retning i Eidetunnelen i Sarpsborg.

Ifølge kvinnen som førte bilen ble den påkjørt av vogntoget da de skulle skifte felt.

Deretter kjørte vogntoget med bilen foran seg i anslagsvis halvannen kilometer før det stanset.

Bilder

Politiet fikk raskt tak i video av ulykken, og det ble igangsatt etterforskning.

TV 2 har nå fått innsyn i bilder fra denne videoen. De viser tydelig hvordan bilen blir dyttet foran vogntoget over en lengre strekning.

Sjåføren, en ukrainsk mann i 40-årene, ble pågrepet etter hendelsen. Han ble rutinemessing fremstilt for blodprøvetakning.

Ikke skadd

I bilen satt en kvinne og en tre år gammel jente.

– Kvinnen og barnet har fått tilsyn av helse, og har utvilsomt hatt en skremmende opplevelse, sa operasjonsleder Ronny Årstein til TV 2 like etter hendelsen.

Ingen av de to ble skadd, men ble sendt til legevakt for en sjekk.

Bot

Krimsjef ved Sarpsborg politistasjon, Kai Andersen, forteller til TV 2 tirsdag at saken nå er ferdig etterforsket. Føreren av vogntoget har fått en bot på 8000 kroner og førerkortet beslaglagt.

– Føreren har fortalt at bilen kom i blindsonen, og han var ikke klar over at bilen lå foran han. Fagfolk har bekreftet at dette er fullt mulig. Det er store og sterke krefter i et vogntog, sier Andersen.

Krimsjefen bekrefter at både kvinnen og barnet i bilen er fysisk uskadet, men at det var en skremmende opplevelse.

– Det gjelder også for føreren av vogntoget. Vi er glad for at det har gått fint med alle parter, sier Andersen.