Klokken 03.32 fikk nødetatene melding om en brann i en enebolig i Søgne i Agder.

Boligen var overtent da brannvesenet kom til stedet.

En eldre mann er registrert med bostedsadresse i huset, og vedkommende var ved 08.15-tiden lørdag morgen ikke gjort rede for.

Politiet opplyser til TV 2 at brannvesenet fortsatt jobber på stedet. Bygningen er utbrent, men det er for varmt til at de kan gå inn i bygningen.

Brannvesenet skriver på twitter at det er lite igjen av huset.

Politiet vil gjennomsøke brannruinene i løpet av dagen.