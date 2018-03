Avgjørelsen ble tatt under rådsmøtet til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i colombianske Bogota.

FIFA-president Gianni Infantino har vært en stor tilhenger av å innføre videodømming. Tidligere i måneden vedtok International Board (IFAB) enstemmig å la VAR bli en del av fotballens regelverk.

– Vi må leve i tiden. Vi ønsker å gi dommerne redskapene til å ta bedre avgjørelser, og i VM er det noen veldig viktige avgjørelser som blir tatt, sier Infantino ifølge BBC, og fortsetter:

– Det går ikke an i 2018 at alle seerne vet hva som har skjedd sekunder senere, og dommerne ikke vet det.

Infantino har tidligere gjort det klart at teknologien må tas i bruk i Russland for å unngå at dommerfeil avgjør kamper på fotballens største og viktigste scene. VAR ble testet ut under fjorårets kontinentcup (prøve-VM).

– Jeg er stor fan

Da TV 2 omtalte at videodømming etter alt å dømme skal benyttes i VM, stile Jesper Mathisen seg positiv til forslaget.

– Jeg er stor fan av det. Jeg mener at dette er kommet for å bli, og det vil bare komme mer og mer av denne teknologien, sa TV 2s fotballekspert i januar.

Særlig i fotball-England har managerne vært negativt innstilt etter en rekke kontroverser i cupene, men Mathisen argumenterte for videodømming.

– Kritikerne mener det tar vekk spenningen, meningen og lidenskapen med fotball, men det er jeg helt uenig i, for det må være viktigere å få avgjørelsene korrekte når det er uendelig mye på spill, sa Jesper Mathisen, og fortsatte:

– Det er ikke alle situasjoner VAR kan brukes på, men det kan brukes på det som er svart-hvitt. Så har du alltid episoder som går på skjønn, men med videoassistanse vil det være bedre forutsetninger for å ta en riktig avgjørelse og unngå de store feilene

