En rekke av Sylvi Listhaugs støttespillere har sendt henne blomster, samtidig som det stormer rundt henne.

Det har ført til at hennes kontor i Justisdepartementet fredag ettermiddag var i ferd med å fylles av buketter.

Helen Ingrid Andreassen, aktiv i Oslo Ap og overlevende etter Utøya-terroren, gikk fredag kveld ut på Twitter og fortalte om hvordan Utøya-overlevende reagerer med fortvilelse etter blomsteraksjonen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug.

Det skriver NTB.

– Jeg får telefoner fra Utøya-overlevende som gråter og er fortvilet over hvordan Sylvi Listhaug skryter av blomstene hun får fra Facebook-grupper som sprer hat, hevder Andreassen.

Det er ikke kjent hvem som har sendt bukettene, eller hvorvidt avsenderne faktisk har respondert på oppfordringene på Facebook.

Ville ikke svare på spørsmål

Fredag møter TV 2 Listhaug på hennes kontor i Justisdepartementet i Oslo. Det var imidlertid ikke adgang for journalister, kun fotografer fikk lov til å filme henne.

Blomsterhavet er enormt.

– Det er rørende med all støtten, sier 40-åringen.

Hun takker alle som står på hennes side i den utfordrende tiden. Hun sier hun setter stor pris på alle tilbakemeldingene.

– Takk til alle dere som har sendt blomster, sms og meldinger på Facebook. Jeg setter virkelig pris på det.

– Kommer du til å trekke deg, spør TV 2s fotograf?

– Jeg har ikke noe mer å si nå, si.

Innvandringsmotstandere

Initiativet om å sende blomster til ministeren ble lagt ut på Facebook-siden «Slå ring om Norge» natt til fredag. Også Facebook-sidene «Norge fritt for Islam» og «Vi som støtter Sylvi Listhaug» har kommet med slike oppfordringer.

På den førstnevnte siden omtales Listhaugs sjef, statsminister Erna Solberg (H), blant annet som en forræder. Også AUF-leder Mani Hussaini får gjennomgå. Det er uklart hvem som står bak siden.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng gikk fredag ettermiddag ut mot siden, som har om lag 37.000 følgere.

– Her spres rasistisk propaganda og det oppfordres til drap mot ledende politikere fra flere partier, skriver Stenseng på Facebook. Hun oppfordrer folk til å konfrontere uttalelsene i kommentarfeltene.

Mistillit

Et innlegg til støtte for justisministeren er delt over 6000 ganger fra lokallaget Stange Frp. I innlegget er det bildet av en smilende Listhaug, ledsaget av teksten: «Når det blåser som verst, holder vi sammen og gir støtte».

Tirsdag skal Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag som kort og kontant lyder: «Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er bedt om å være i beredskap fra klokken 15 mandag ettermiddag. Også partiets statsråder vil kunne bli innkalt til møte.

Listhaug har avlyst et planlagt besøk på Svalbard over helgen.

