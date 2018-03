Før han forlot Norges selvutnevnte barteby nummer én, rakk Robert Johansson å motta en hyllest og en liten æresutmerkelse fra landets fremste eksponenter for bart og mustasj.

– Robert gir fantastisk reklame for mustasjen. Robert har nemlig ikke bart. Han har mustasj. En bart bare henger der, mens en mustasj er noe man pleier og steller, sier president Arild Molland, i Norsk Mustach-cluv av -91.

Fikk heder

Før avreisen til Vikersund, arrangerte TV 2 et møte mellom landets fornemste mustasjelskere, og Robert Johansson.

– Vi ønsket å gi Robert en caps med klubbens logo, og vår pin, som et bevis på at han fremmer mustasjen. Før han blir æresmedlem må han nok holde på et par år til, smiler Molland.

Og Johansson er meget fornøyd og stolt.

– Fantastisk. Jeg kan ikke måle meg med mustasjene disse guttene har, men dette var meget hyggelig, smiler Johansson som i løpet av OL gikk viralt over hele verden med barten, eh unnskyld, mustasjen sin.

Lars Olav Braa var frivillig i Granåsen da Johansson tok tredjeplass, og har et barnebarn som hopper på ski og har Johansson som et av sine forbilder. Braa har også deltatt flere ganger i mustasj-VM.

– Robert bør delta der. Det er mye kreativ galskap der, og stadig yngre deltagere. Så det vil jeg absolutt anbefale, sier Braa til TV 2.

Men Johansson er skeptisk.

– Jeg har sett litt video på Youtube fra VM, og det er helt fantastisk nivå. Så jeg tror jeg må la det gro et par år til før jeg har sjanse der, ler han.

Står ut fra hipsterne

Klubbens talsmann mener det de siste årene har blitt mer stuerent med hårpryd i ansiktet.

– Men det er kanskje mest skjegg som har slått an hos ungdommene. Spesielt hos hipsterne. Og det er utrolig mye fint og velpleid skjegg, sier Tore Moan.

– Men det er ikke så mange som har mustasj. Så når en ung kar som Robert kommer med en så flott mustasj, så blir vi litt stolte. Da tenker vi at det her blir blir bra, ja, smiler han.

Og Johansson klinket til med fantastisk hopping. Med en nytegnet mustasj på drikkeflaska, lover han å ta opp kampen med Kamil Stoch i Vikersund.

– Det var deilig å hoppe skiflyging igjen. Det første hoppet på trening i dag var helt fantastisk. Det var som stille lengde, men det fløy. Jeg har ikke gitt opp å ta igjen Stoch. Alt er mulig, og jeg skal angripe, sier Johansson.