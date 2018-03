Forskere ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, kunne nylig fastslå at to tredeler av unge kvinner i Oslo har for lav jodstatus. Å ha for lite jod i kroppen er spesielt alvorlig for unge kvinner. Jodmangel i svangerskapet kan føre til alvorlige forstyrrelser i barns utvikling.

Det er få kilder til jod i norsk kosthold. Meieriprodukter og hvit fisk regnes som de beste jodkildene. Men for å få i seg nok jod, må man helle i seg anselige mengder melk hver dag.

Jod er et sporstoff man trenger små mengder av hele livet. Joden bidrar til produksjonen av hormonet tyroksin i skjoldbruskkjertelen. Tyroksin regulerer vekst og utvikling i kroppen.



En halvliter om dagen

Helsedirektoratet anbefaler at kvinner i fertil alder drikker fem desiliter melk hver dag om de spiser lite eller ingen fisk.

Anbefalt dagsinntak av jod for voksne mennesker som ikke er gravide, er 150 mikrogram. En desiliter melk inneholder 15-20 mikrogram jod. Ut fra dette regnestykket trenger man altså åtte desiliter melk for å få i seg tilstrekkelig med jod. Men fordi man gjerne får i seg noe jod fra andre matvarer som yoghurt, brunost og fisk, er myndighetenes anbefaling fem desiliter.

Sjømat og spesielt hvit fisk er den andre viktige jodkilden. En skive kokt torsk (100 gram) inneholder 120 mikrogram jod. En brødskive makrell i tomat gir rundt 60 mikrogram. Hvis man ikke er så glad i melk, bør man altså spise fisk hver dag. Alternativet er å ta et kosttilskudd med jod.

Salt monner lite

Man kan også kjøpe jodberiket salt, men det er så lite jod i norsk jodberiket salt at det knapt monner.

SMÅ MENGDER: Laktoseredusert lettmelk fra Tine inneholder 19 mikrogram jod per desiliter. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

I Norge er det kun tillatt å berike bordsalt med fem milligram (5000 mikrogram) jod per kilo salt. Det tilsvarer 5 mikrogram per gram salt. Om man følger myndighetenes anbefaling med et maksimalt saltinntak på fem gram per dag, utgjør det 25 mikrogram og er altså på ingen måte nok til å dekke dagsbehovet.

Seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at de som forsker på jod, er svært bekymret over jodsituasjonen i Norge og at det haster å få på plass tiltak utover anbefalinger om melk og tilskudd, spesielt for unge kvinner.

Vanskelig balanse

Brantsæter er en av forskerne som i 2016 skrev rapporten «Risiko for jodmangel i Norge». I rapporten rettes det en sterk anbefaling til norske helsemyndigheter om å iverksette lovregulert tilsetning av jod til salt. Men det er ikke uproblematisk å begynne å tilsette jod i nye matvaregrupper, påpeker Brantsæter.

– Både for lavt inntak av jod og for mye jod øker risikoen for forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Nivået for optimalt jodinntak ser ut til å være relativt smalt. Ved å tilsette jod til bordsalt og i industrisalt som brukes i brød, vil det være en risiko for at grupper som allerede har et tilstrekkelig jodinntak, får for høyt inntak, forklarer Brantsæter.

– Hvordan kan man vite at man får i seg for lite jod, eventuelt at man får i seg tilstrekkelig jod?

– Den beste metoden for å vite om man får i seg for lite eller har tilstrekkelig inntak av jod, er å tenke gjennom hva man spiser. Dersom man har lavt inntak av melk og sjømat, er det høy sannsynlighet for å få i seg for lite jod fordi disse matvarene er de viktigste jod kildene i kosten, opplyser Brantsæter.

Nye vaner

Årsaken til at melk og meieriprodukter er en god jodkilde, er at jod tilsettes fôr til husdyr. Jodet går så over i melken. Dette har sikret nordmenn et bra jodinntak i flere tiår, men dette er i ferd med å endre seg.

– Forbruket går ned, og mange tåler ikke melk eller velger det bort av andre grunner. Det er viktig å være klar over at de alternative melkeproduktene på markedet som havremelk og soyamelk ikke inneholder jod, understreker forskeren.