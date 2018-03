– Folk har trodd at parken var blitt ren og fin, og fri for sprøytespisser. Men dagen etter at vår sønn stakk seg, dro vi dit og fant syv gamle sprøytespisser rett ved lekestativene, sier Petter Jordan (45) til TV 2.

Onsdag var Petters fem år gamle sønn med barnehagen i Nygårdsparken i Bergen. Mens barna lekte ved den nye lekeplassen, ble femåringen stukket i armen av en sprøytespiss som lå på bakken.

– Han sa ingenting til de voksne i barnehagen, men fortalte det til oss etterpå, sier Petter.

Måtte vaksineres

Etter at gutten hadde fortalt foreldrene om hva som hadde skjedd under lek, bar det rett til legevakten.

Det meste av onsdagskvelden ble brukt på legevakt og sykehus for vaksiner og blodprøver. 45-åringen som er ansatt ved Universitetet i Bergen, forteller om dager der han og kona Lina har kjent på uro og stor engstelse.

– Han måtte få hepatitt B-vaksine. I barnehagen sa de at de trodde dette var blitt til det tryggeste stedet i Bergen, forteller Petter Jordan til TV 2.

I 2014 ble Nygårdsparken stengt for rehabilitering. Området ble omtalt som Nord-Europas største narkotikascene, og kommunen, helsevesenet og politiet innledet et samarbeid for å rydde opp.

Petter Jordan (45) måtte til legevakt og sykehus med sønnen, som hadde stukket seg på en sprøytespiss ved en lekeplass i Nygårdsparken i Bergen. Foto: privat

– Urolige netter

Petter Jordan har bodd i Bergen i 20 år, og har i mange år vært vitne til åpenlys narkotikamisbruk når han har gått gjennom parken. Men han kunne ikke forestille seg at barnet hans en dag måtte vaksineres mot hepatitt på grunn av sprøytene som lå der.

– Folk sto åpenlyst tidligere og satte sprøyter på seg selv. Med det samme dette skjedde, tenkte jeg at parken er tatt i bruk igjen. Barna er det kjæreste vi har. Det har vært urolige netter, men vi lever i håpet om at gutten vår ikke er smittet, sier Jordan til TV 2.

45-åringen ble overrasket og skuffet da han dagen etter dro tilbake til lekeplassen der sønnen ble stukket av sprøytespissen.

– Vi trodde at parken var trygg, men på bare noen få minutter fant vi syv gamle sprøytespisser rett ved lekestativene. Vi ble lettet over å se at de ser gamle ut, med tanke på mulig smitte. Men parken skulle vært ryddet. Her er det noen som ikke har gjort en god nok jobb, mener Petter Jordan.

– Veldig beklagelig

Han varslet Bergen kommune om den uønskede hendelsen, og sier at kommunen ser ut til å ta dette på største alvor. Jordan har fått opplyst at kommunens parksjef har bedt tverrfaglige organer ta tak i saken, og rydde opp snarest mulig.

Avdelingsleder ved park- og veidriftsavdelingen i Bergen kommune, Morten Strøm, bekrefter at kommunen er informert om saken.

– Det er klart at vi tar saken på alvor. Det er veldig beklagelig at dette har skjedd, og vi skal undersøke at de rette menneskene vet hva som har skjedd, sier Strøm til TV 2.

Han sier ting tyder på at det har skjedd en glipp, og at kommunen skal avklare dette så raskt som mulig.

– Vi har gjort en rekke tiltak for å unngå at vi får tilbake det rusmiljøet som har vært i parken. Noe av det viktigste er å skape aktivitet i parken, og derfor har vi mange arrangementer der. Vi samarbeider med flere enheter om å holde parken ren, og i tillegg til generell rydding har vi innført konkret ekstra renhold i parken, med særlig fokus på å finne sprøytespisser, sier avdelingslederen.