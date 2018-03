– Dette er en alvorlig, understreker politisk kommentator i Dagsavisen Arne Strand til TV 2.

Tidlig torsdag fremmet Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot justisminister Listhaug. I ettertid har også Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) besluttet at de vil støtte forslaget. Det samme har Miljøpartiet de grønne (MDG). Også Senterpartiet har fredag besluttet å støtte forslaget.

Alvorlig situasjon

Strand sier det store spørsmålet nå er om Krf også stiller seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug.

– Da kan Norge kastes ut i regjeringskrise, bare et halv år etter stortingsvalget. Det har ikke skjedd før, og er alvorlig.

Han påpeker at dersom Sylvi Listhaug ikke trekker seg frivillig, er Erna Solberg handlingslammet – så lenge Siv Jensen velger å holde hånden over Listhaug.

– Statsministeren har ikke mulighet til å fjerne Listhaug uten at regjeringen bryter sammen. Det viser hvor lite handlingsrom statsministeren har. Det er en terrorbalanse mellom Høyre og Fremskrittspartiet, som gjør at det ikke er statsministeren som bestemmer hvem som sitter i regjeringen.

Spennende helg

– Kristelig Folkeparti har vært det partiet som har vært ivrigst på å bli kvitt Listhaug. Jeg tror derfor de vil stille seg bak et mistillitsforslag over helgen, sier Strand.

Han fremholder at justisministeren har gått kraftig til angrep på partileder Hareide både før og etter valget.

– Så er det noen som ønsker Listhaug dit peppern gror, er det nettopp Krf. Derfor tror jeg at de vil holde fast med at de vil stå bak mistillitsforslag. Så får det være opp til statsminister Erna Solberg om hun vil stille seg bak sin justisminister og gå av hvis mistillitsforslaget får flertall.

Han viser til at det normalt er slik at et mistillitsforslag vanligvis blir oppfattet som et mistillitsforslag mot hele regjeringen, ikke bare mot en statsråd. Men denne gangen kan det hende at Solberg, i samråd med Jensen, ofrer Listhaug slik at resten av regjeringen kan fortsette. Men mye kan skje gjennom helgen, understreker Strand.

Tidligere fredag meldte Fremskrittspartiet at det kalles inn til krisemøte over helgen.

– Vi har kalt inn Frps stortingsgruppe inn til gruppemøte, og bakgrunnen er mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug. Det ordinære gruppemøtet onsdag er flyttet til mandag klokken 15, bekrefter Frps pressevakt overfor NTB.

Listhaug har avlyst et planlagt besøk til Svalbard søndag og mandag. Bakgrunnen for avlysningen er mistillitsforslaget mot statsråden, som behandles i Stortinget tirsdag 20. mars.