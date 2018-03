Det går mot slutten på en lang arbeidsuke for justisminister Sylvi Listhaug. Torsdag måtte hun møte i Stortinget, hvor hun gjentatte ganger ble oppfordret til å unnskylde Facebook-posten fra uken før.

Hun slettet posten onsdag, men understreket at det var fordi hun ble gjort kjent med at hun ikke hadde rettighetene til bildet.

Støttes av mange

Torsdag gjorde opposisjonspartiene på Stortinget et såkalt «daddelvedtak». Det slår fast at Listhaug offentlig har framsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Fredag møter TV 2 Listhaug på hennes kontor i Justisdepartementet i Oslo. Det var imidlertid ikke adgang for journalister, kun fotografer fikk lov til å filme henne.

Blomsterhavet er enormt.

– Det er rørende med all støtten, sier 40-åringen.

Hun takker alle som står på hennes side i den utfordrende tiden. Hun sier hun setter stor pris på alle tilbakemeldingene.

– Takk til alle dere som har sendt blomster, sms og meldinger på Facebook. Jeg setter virkelig pris på det.

– Kommer du til å trekke deg, spør TV 2s fotograf?

– Jeg har ikke noe mer å si nå, sier Listhaug. TV 2 blir deretter bedt om å forlate kontoret.

Behandles tirsdag

Også på flere Facebook-grupper har støtten vært enorm. Et innlegg til støtte for justisministeren er delt over 6000 ganger fra lokallaget Stange Frp. I innlegget er det bildet av en smilende Listhaug, ledsaget av teksten: «Når det blåser som verst, holder vi sammen og gir støtte».

Tirsdag skal Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag som kort og kontant lyder: «Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er bedt om å være i beredskap fra klokken 15 mandag ettermiddag. Også partiets statsråder vil kunne bli innkalt til møte.

Listhaug har avlyst et planlagt besøk på Svalbard over helgen.