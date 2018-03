– Marius var ikke glad for at jeg skulle reise hit, så hvis han fikk bestemme, så ville han ha meg mer hjemme, sier Bjørgen til TV 2 etter tredjeplassen på verdenscupsprinten i Falun fredag.

Og det føler Mamma-Marit på kroppen:

– Ja, jeg gjør jo det. Hverdagen har på sett og vis blitt mer krevende. I fjor var Marius bare en baby. Nå er det annerledes, han sier ifra hva han mener og det er ikke like enkelt for meg med hensyn til trening og hvile. Marius er tydelig: «vær hjemme, mamma», sier han.

Signalene Marit Bjørgen sender ut her kan være et varsel om at karrierepunktum nærmer seg. Også på det sportslige merker Bjørgen at hun blir 38 kommende uke.

– Jeg har prestert ujevnt denne sesongen og innrømmer at det er mer krevende å være i toppen. Jeg mener jo at jeg på mitt beste fortsatt kan kjempe med de beste, men det koster mer. Jeg har lyst til å avslutte karrieren på en flott måte og vil ikke holde på hvis jeg skal kjempe om tiendeplasser.

– Du har ikke lyst til å gå verdenscup bare for å være med?

– Nei, det gidder jeg ikke.

I Falun viste hun gamle takter i sprint da hun på første del av mini-touren, sprint fristil og ble beste norske på tredjeplass. Dette var hennes første pallplassering i sprint på tre år.

– Ja, herregud som tida går. Men, dette var moro - og litt overraskende.

– Og nå har du satt deg som mål å vinne denne mini-touren?

– Jeg skal kjempe om tetplassen, ja.

– Du, med tanke på framtida, den biologiske klokke går også for den som ønsker å bli mamma igjen?

– Ja da, jeg følger med!