Se hele Mourinhos svar i vinduet øverst!

Kritikken har haglet i retning José Mourinho og Manchester United etter Champions League-exiten mot Sevilla.

Etter kampen provoserte han ved å si at dette er normalt kost for de røde djevlene, og på fredagens pressekonferanse utdypet portugiseren hva han mente.

– Jeg kommer ikke til å dra, forsvinne eller gråte fordi jeg hører noen pipe. Jeg er ikke redd for ansvaret jeg har, sier José Mourinho blant annet.

En reporter minnet stjernemanageren om at flere fans er skuffet etter tapet, og spurte hva Mourinho hadde å si til dem.

Portugiseren brukte hele tolv minutter på å besvare spørsmålet, og var spesielt opptatt av det han direkte fra portugisisk oversatte som «fotball-arv».

Med det mente han at han har arvet et mannskap som ikke er i stand til å konkurrere på øverste hylle, og at han er i gang med en lang prosess for å løfte Manchester United tilbake i europatoppen.

– Dette er det jeg har arvet

Manageren innledet med å ramse opp Manchester Uniteds statistikk i Europas gjeveste klubbturnering, der klubben bare har én kvartfinale siden finaletapet for Barcelona i 2011.

– Denne sesongen vant vi gruppespillet med 15 av 18 poeng, før vi røk ut av åttedelsfinalen. På sju år har vi hatt fire ulike managere som ikke har gitt klubben plass i kvartfinalen. To av dem har røket ut av gruppespillet. De fire siste sesongene i Premier League er plasseringene fire, fem, seks og sju. Den beste plasseringen er en fjerdeplass. Dette er det jeg har arvet, sier Mourinho.

Deretter bemerket portugiseren at det stort sett er fire lag som er i kvartfinalen hvert år: Barcelona, Real Madrid, Bayern München og Juventus, fordi de har bygget opp et fundament.

Videre la han til at Manchester City, som skal spille mot Liverpool i kvartfinalen, har bygget opp over mange sesonger med signeringer som Kevin De Bruyne, David Silva, Sergio Agüero og Nicolas Otamendi.

– De var investeringer i fortiden, ikke de siste to årene. Vet dere hvor mange United-spillere som forlot oss forrige sesong? De hvor de spiller og hvordan de spiller, om de i det hele tatt spiller. Det er «fotball-arv». Når jeg forlater Manchester United, vil den neste manageren finne Lukaku, Matic og David de Gea. De vil finne spillere med en annen kvalitet, mentalitet, bakgrunn, status og kunnskap, argumenterer stjernemanageren.

– Vi er på samme side

Tapet for Sevilla fikk også tabloidavisene i England til å spekulere på om portugiseren kunne få sparken etter sesongen. I den tolv minutter lange «talen» avfeide Mourinho at han har et anstrengt forhold til eierne.

– Den gode tingen for meg, er at jeg er på lik linje med eierne. Vi er enige i alt, vi vet at vi har en prosess foran oss, vi er enige i investeringene og vi er enige i at vi har det vi har. Livet er bra, og jeg har en utrolig jobb å gjøre, sier han.

Mot slutten minnet manageren om den strålende managerkarrieren han har hatt, der han blant annet har vunnet Champions League to ganger og Premier League tre ganger.

– Jeg er det jeg er på grunn av jobben jeg har gjort, talentet mitt og mentaliteten min. På ti måneder har jeg ikke vunnet noe. Det forrige trofeet jeg vant var for ti måneder siden – jeg har slått Liverpool, Chelsea og tapt for Sevilla – nå kan de være glad, sier Mourinho om personene han omtaler som «dem som ikke liker ham».