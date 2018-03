Fredag formiddag ble det nemlig kjent at Manchester Uniteds to argeste rivaler skal spille mot hverandre i kvartfinalen: Liverpool og Manchester City.

– Jeg forventet ingenting – det er kult å spille mot et lag fra samme nasjon i Champions League. Det er en drømmetrekning for alle Manchester United-fans, sier Jürgen Klopp på pressekonferansen i kjølvannet av trekningen, ifølge Liverpool Echo.

Citys sportsdirektør, Txiki Begiristan, var tydelig misfornøyd da lagene ble trukket mot hverandre. Det fikk Liverpool-manageren med seg.

– Jeg så fjeset hans etter trekningen, og det så ikke ut som det var jul, sier tyskeren.

Merseyside-derbyet flyttes

Liverpools første kamp mot Manchester City spilles onsdagen, mens returoppgjøret på Etihad spilles den påfølgende tirsdagen.

I mellomtiden skal Liverpool møte byrival Everton. Den kampen er flyttet fra søndag 8. april til tidlig avspark lørdag 7. april, noe som ikke faller i god jord hos Liverpool-manageren.

– Jeg kommer til å se frem til denne kampen på et tidspunkt, men jeg er allerede sint for at Everton-kampen er flyttet til 12.30 (13.30 norsk tid, journ. anm) lørdag. Nå skal vi spille onsdag kveld og så mot Everton lørdag morgen, sukker Klopp.

Liverpool-manageren mener nemlig spillerne ikke får god nok tid til å restituere seg med bare torsdagen og fredagen i banken.

– Hvis jeg ikke kan være sint på grunn av det, må jeg være politisk korrekt og ikke si noe. Den som satt oss opp på en søndag trodde ikke Liverpool kom til å gå videre. Men «oops», Liverpool gikk videre, sier en oppgitt manager.

