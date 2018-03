Manchester United melder at de har forlenget kontrakten med Marcos Rojo frem til sommeren 2021. Avtalen inkluderer opsjon på ytterligere ett år.

– Siden jeg kom til Manchester United har det vært alt og vel så det av hva jeg forventet. Jeg er ekstremt glad for å forlenge kontrakten med denne flotte klubben, sier Rojo til klubbens nettsider.

Louis van Gaal hentet Rojo til Old Trafford fra Sporting CP sommeren 2014. Da hadde han vært med å spille det argentinske landslaget til VM-finale.

– Målet da jeg kom til klubben var å vinne trofeer, og det har vi gjort de siste to sesongene. Jeg jobber hardt for å komme tilbake på banen, og jeg vil takke supporterne og manageren for deres støtte jeg har fått på og utenfor banen, sier Rojo.

Rojo er for tiden ute med skade. På slutten av forrige sesong pådro den anvendelige forsvarsspilleren seg en alvorlig kneskade.

– Marcos har gang på gang vist styrke de siste sesongene, og han har hele tiden vist hvor profesjonell han er, sier manager José Mourinho.