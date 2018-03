Johannes Høsflot Klæbo var eneste nordmann i sprintfinalen i Falun, men han var til gjengjeld den store favoritten og han innfridde forventningene til det fulle.

Klæbo rykket fra konkurrentene allerede i første bakke, og italienske Federico Pellegrino og resten av finalefeltet ble parkert. Klæbo kom inn på oppløpet med en hav av meter til konkurrentene og han kunne skli inn til en overlegen seier.

– Det var en annen taktikk enn under VM i Lahti (Pellegrino vant). Pellegrino er for rask i nedoverbakken, så jeg måtte prøve å få et forsprang i forkant. Det fungerte godt, sier Klæbo til Det internasjonale skiforbundet, vist på NRK.

Pellegrino leverte en sterk avslutning og ble nummer to bak Klæbo, mens Lucas Chanavat fra Frankrike tok tredjeplassen.

Johannes Høsflot Klæbo er vinner av sprintcupen denne sesongen etter å ha vunnet hele sju sprinter. Han styrer også mot sammenlagtseier i verdenscupen.



– Det er et stort steg i riktig retning. Jeg skal gå bra sakte de to siste dagene for å rote bort dette. Du skal holde deg frisk, stille til start og få med deg noen poeng. Jeg kan avgjøre det i morgen om jeg går fort, og det er målet, sier han til TV 2.