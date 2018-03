Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sier ifølge Reuters at det er svært sannsynlig at Russlands president Vladimir Putin både visste om og beordret nervegiftattentatet mot eksspionen Sergej Skripal 4. mars.

– Vi har ikke noe i mot russerne. Vi er i konflikt med Putins Kreml og hans avgjørelse, for vi mener det er svært sannsynlig at det var hans avgjørelse, om å beordre bruk av nervegift på Storbritannias og Europas gater for første gang siden andre verdenskrig, sier Johnson til nyhetsbyrået.

Ifølge avisen Telegraph kan nervegiften novitsjok ha blitt plantet i datteren Julias koffert før hun reiste fra Moskva.

Britisk antiterrorpoliti sier at Julia Skripal (33) reiste fra Russland til London 3. mars, dagen før hun og faren ble funnet på en parkbenk i Salisbury. Etterforskerne mener ifølge avisen at nervegiften kan ha vært impregnert i tøy, plassert i kosmetikk, eller skjult i en gave som ble åpnet hjemme i Salisbury etter ankomst.

Torsdag gikk statslederne for USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia ut i en felles fordømmelse, der de legger skylden på Russland for giftangrepet.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at giftattentatet i Salisbury føyer seg inn i et større bilde med russisk innblanding. Generalsekretæren sa torsdag at det militære stridsmidlet som ble brukt, er blant de sterkeste som noensinne er utviklet. Ifølge Stoltenberg er det første gang et slikt kjemisk våpen er blitt brukt på alliert jord siden NATO ble grunnlagt.

Det supergiftige militære stridsmiddelet kan komme i både pulver- og væskeform, ifølge FFI-forsker Pål Aas.

– Dødelig dose av slike stoffer er veldig lav. Vi snakker om mengde stort som knappenålshode, sa Aas til TV 2 denne uken.

Saken oppdateres