I en kort kommentar til TV 2 i Alta fredag sier statsminister Erna Solberg at hun vil kommentere mistillitsspørsmålet i Stortinget tirsdag.

– Torsdag framførte Jan Tore Sanner en unnskyldning på vegne av regjeringen fra Stortingets talerstol, og Sylvi Listhaug ga en helt klar og tydelig unnskyldning, og jeg mener at da skal jeg svare på ytterligere spørsmål om det først og fremst i stortingssalen i framtiden.

Har du tillit til Listhaug?

– Ja, det har jeg selvfølgelig.

Utsettes til mandag

Tidlig torsdag fremmet Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot justisminister Listhaug. I ettertid har også Sosialistisk venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) besluttet at de vil støtte forslaget. Det samme har Miljøpartiet de grønne (MDG). Også Senterpartiet har fredag besluttet å støtte forslaget.

Nå gjenstår kun Krf. De har innkalt til landsstyremøte på mandag, der de vil avgjøre hvordan de stiller seg til mistillitsforslaget.

Et mistillitsforslag blir fremmet i Stortinget, og dersom det blir vedtatt innebærer det et mistillitsvotum.

Det er en uttalelse der stortingsflertallet uttrykker misnøye med regjeringen eller en statsråd, som da må gå av.

Dersom et enkelt statsråd får et mistillitsvotum mot seg, kan regjeringen velge å stille seg solidarisk med statsrådet, og gå av. Dette skjedde sist med Gerhardsen-regjeringen i 1963.

– Står det av

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud beskriver det vi har sett den siste uka som svært oppsiktsvekkende.

– Jeg tror nok at Sylvi Listhaug står denne stormen av, men hun har svekket seg internt på borgerlig side. Hun har skapt enorm irritasjon langt inn i regjeringen, og har sånn sett lite å gå på. Hun har ydmyket statsministeren, og nok en gang utfordret hennes autoritet, sier han.

Dersom det blir flertall for et mistillitsforslag i stortinget må Listhaug gå av.

– Men jeg tror ikke det kommer så langt. Det skal mye til. Hvis dette blir satt på spissen, vil nok statsministeren stille seg bak sin justisminister. Da vil KrF måtte velge mellom å uttrykke tillit til Listhaug eller felle hele regjeringen. KrF har nok ikke lyst til å gjøre noen av delene, men det vil overraske meg om KrF sender landet ut i regjeringskrise et drøyt halvår etter stortingsvalget.



Avlyser reise

Listhaug avlyser et planlagt besøk til Svalbard søndag og mandag.

Bakgrunnen for avlysningen er mistillitsforslaget mot statsråden, som behandles i Stortinget tirsdag 20. mars.

Allerede torsdag stilte en samlet opposisjon seg bak et såkalt daddelforslag, som slår fast at Listhaug offentlig har fremsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge».

Bakgrunnen for kritikken er et innlegg på sin Facebook-side, der Listhaug skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del».

Teksten var koblet til et bilde av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia, som det viste seg at justisministeren ikke hadde rett til å bruke. Den sterke kritikken kom til tross for at Listhaug gjentatte ganger torsdag unnskyldte seg i stortinget.