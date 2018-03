Alt startet som et TV-prosjekt i 2014. Petter Nyquist skulle legge ut på det som viste seg å bli en av hans tøffeste ekspedisjoner noen sinne: 52 dager som uteligger i Oslos gater.

Nå har han viet store deler av livet sitt til prosjektet. Og det er ikke uten grunn.

– Det hagler jo inn med meldinger på Facebook fra både pårørende og folk som er i en vanskelig situasjon selv og vil ha hjelp eller noen å prate med, sier Petter Nyquist til Dorthe Skappel og God kveld Norge.

Kan ikke hjelpe alle

39-åringen innrømmer at det til tider kan bli veldig mye, og at det ikke alltid er like lett å hjelpe alle. Han er jo tross alt bare én person.

– Men jeg kan kanskje hjelpe dem i riktig retning likevel, sier han.

Å skulle komme så tett på andre menneskers skjebner hver dag, er ikke bestandig like lett å takle. Selv ikke for Petter Uteligger.

– Jeg også har jo hatt et følelsesliv de siste tre årene som til tider går opp og ned fordi jeg blir preget av det. Og noe av det er ordentlig vondt og trist å lese, forklarer han og legger til:

– Det er jo da man føler på mye frustrasjon. Da handler det om å prøve å hjelpe.

Viktige støttespillere

Også Petter har noen han kan gå til de gangene det blir for mye også for ham.

– Det kan være alt fra de nærmeste – familien min. Kjæresten min Mari er min aller viktigste støttespiller. Jeg har jo en utrolig tolerant kjæreste, og det setter jeg veldig stor pris på.

– Hun lar meg være meg selv, men sier samtidig ifra dersom det blir for mye. Hun har som regel rett, for hun ser det jo på meg, bedyrer Nyquist og smiler.

Han finner ofte også støtte hos mange av de nye vennene han har fått i rus- og gatemiljøet.

– Jeg er veldig åpen med dem, og forteller hvordan ting er. Det er ikke sånn at jeg ikke forteller om mine ting når de deler med meg, forklarer han og legger til:

– Dette er jo mennesker jeg har fått et nært forhold til.

