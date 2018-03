Kompaktbilen Auris har vært en stor suksess for Toyota helt siden debuten i 2007.

Da tok den over for en av verdens mest solgte biler, Corolla – som for øvrig selges i mange land fremdeles.

Her hjemme er Auris blant de mest solgte modellene i kompakt-segmentet. I fjor ble den faktisk kun slått av VW e-Golf og Nissan Leaf.

En viktig suksessfaktor hos Auris er hybridløsningen, som Toyota var tidlig ute med. Nesten samtlige kunder i Norge velger nemlig modellen som hybrid.

Da er det gode nyheter at tredje generasjon Auris for første gang tilbys med to ulike hybridmotorer.

Ny plattform – mer sporty

Men den største overraskelsen er kanskje ikke de nye drivlinjene, men utseendet. Her har Toyota virkelig tatt grep, og gjort bilen langt mer sporty enn dagens utgave.

Bredere, lavere og lenger. Nye Toyota Auris får i tillegg en helt ny hybridmotor som yter 180 hk.

Takket være en helt ny plattform (TNGA: Toyota New Global Architecture) har designerne fått mulighet til å gi nye Auris et mer visuelt særpreg enn tidligere. Det innebærer blant annet et lavere og tøffere uttrykk.

Bilen har i tillegg blitt 40 mm lengre, 30 mm bredere og 20 mm lavere enn forgjengeren.

Lengre akselavstand bidrar også til at overhenget i front er redusert med 20 mm. Dette i kombinasjon med et mer dristig design, gjør at kommende Auris rett og slett ser langt mer sportslig ut enn tidligere.

Større satsning på hybrid

Sammen med et rykende ferskt design, følger også nye drivlinjer. Toyota har bestemt seg for å tilby sine kjernemodeller med to ulike hybridmotorer. Den tradisjonelle 1,8 literen på 122 hk blir fra nå av innstegsmodellen blant hybridene.

Fronten har blitt bredere og mindre spiss enn den vi kjenner i dag.

I tillegg kommer en helt ny 2-liters hybridmotor, som yter 180 hk. Toyota opplyser at den nye drivlinjen skal by på enda mer hybridkraft, og samtidig ivareta fordelene med et lavt drivstoff-forbruk.

Opptil 50 prosent av kjøringen i hverdagen kan foregå elektrisk.

I motsetning til dagens Auris, som tilbys med fem rene bensinmotorer, vil nykommeren kun tilbys med én bensinmotor.

Nærmere bestemt en 1,2 liters turbo, i tillegg til de to hybrid-alternativene.

Bedre kjøreegenskaper

Toyota understreker at den nye TNGA-plattformen skal sørge for en mer engasjerende kjøreopplevelse i nye Auris. Lavere tyngdepunkt, nytt hjuloppheng og stivere karosseri er noen av bidragsyterne.

- Vårt primære mål med nye Auris var å skape den dristigste og mest dynamiske kompaktbilen på markedet, uten at det skulle gå på bekostning av et funksjonelt interiør, sier Simon Humphries som er en av Toyotas designsjefer.

Helt nye Auris kommer til Norge første kvartal 2019. Priser er ikke klare ennå.

