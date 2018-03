Det skriver Kongsvinger i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Adrian Lillebekk Ovlien døde på Ullevål sykehus i dag tidlig. Han døde etter en akutt infeksjon. Våre tanker går til familien og hans nærmeste, skriver klubben.

Ovlien fikk over hundre kamper for Kongsvinger etter å ha kommet fra Eidskog i 2013, og han spilte hele cupfinalen for Obos-ligalaget i 0-4-tapet mot Rosenborg i 2016. Han har også kamper for aldersbestemte landslag.

Kongsvingers klubblege Åge Henning Andersen forteller at klubben er helt i sjokk etter den tragiske nyheten.

– Jeg kan ikke si annet at det var en akutt infeksjon som gikk i blodbanene, og det ble blodforgiftning. Mer enn det kan jeg ikke si, sier en tydelig preget Åge Henning Andersen til TV 2.

– Naturlig nok er dette svært tungt for alle. Uansett hvordan du snur og vender på det, så er det en tragisk sak at en 20-åring blir borte på den måten, fortsetter han.

Ovlien spilte det som skulle bli hans siste kamp for Kongsvinger i Spania mot kinesiske Sichuan Longfa, skriver lokalavisen Glåmdalen.

Lagkamerater, venner og familie blir nå ivaretatt av kommunens kriseteam.

– Det skal senere fredag være en samling i klubbhuset her hvor kommunens kriseteam er med. Spillerne, familie og venner ivaretas på den måten, og sørger sammen, sier legen.

– Alle er naturligvis helt i sjokk over dette, opplyser han.

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Yngve Haavik, sier at det er en tung beskjed å motta på Ullevaal.

– Dette er en tragisk hendelse. Det er en ung mann skal ha hele livet foran seg, både på og utenfor banen. Tankene går først og fremst til familien og nære venner, men også alle i klubben som tar dette fryktelig tungt. Det er en veldig trist dag for norsk fotball, sier Haavik til TV 2.