Søndag viste TV 2 en video av en forbikjøring som skjedde på E16 forrige helg. Flere videoer TV 2 har fått tilgang til, viser at en bil legger seg ut og kjører forbi en annen i en sving.

I motsatt kjørefelt kommer Egil Isdal kjørende. Dashbord-kameraet hans fanget opp dramatikken, der Isdal såvidt fikk svingt unna slik at han ikke frontkolliderte med den andre bilen.

– Har navnet på en person

Nå har politiet på Voss, som har etterforsket saken, funnet frem til det de mener er bilen som kjører forbi, og føreren, melder NRK.

– Det begynner å tegne seg et bilde for oss. Nå jobber vi med et spesifikt kjøretøy og har navnet på en person som vi tror står bak forbikjøringen, sier politioverbetjent Bjørn Inge Aarsand til NRK.

Han forteller at de i løpet av uken har fått inn flere tips, som gjør at de nå har en person i kikkerten. Han ønsker likevel ikke å si mer om den mistenkte, av hensyn til etterforskningen.

Kjøpte blomster etter nesten-ulykken

Det var kun Egils lynraske reaksjon forhindret at det gikk skikkelig galt.

– Jeg tenkte bare at «nå smeller det», og la meg helt ut. Det var over på godt og vel et sekund, så det gikk veldig fort. Jeg trodde jeg skulle få den store skjelven, men den kom ikke, sier Isdal til TV 2.

På vei hjem stoppet han også og kjøpte blomster til kona, fordi han overlevde det hele, og ikke kom hjem i en kiste.

– Hun liker så godt å få blomster, og jeg kan ikke bare kjøpe når jeg har dårlig samvittighet, sier Isdal.